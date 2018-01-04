ترامب: انتظروا «داو جونز» عند 30 ألف نقطة

توقع الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» اتجاه مؤشر الأسهم «داو جونز» للصعود إلى مستوى 30 ألف نقطة، بعد أن تمكن من توسيع مكاسبه في الأيام الماضية.



وقفز مؤشر «داو جونز» الأمريكي أعلى مستوى 25 ألف نقطة في مستهل تداولات اليوم، للمرة الأولى في تاريخه.



وقال «ترامب» في مؤتمر بالبيت الأبيض إن البعض توقع أننا لن نكسر مستوى 25 ألف نقطة قبل 8 سنوات، لكننا فعلناها في 11 شهرًا فقط من تولي الرئاسة.



وأضاف: «أعتقد أن الرقم الذي يتجه له المؤشر الآن هو 30 ألف نقطة».



ويرى "ترامب" أن ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية يعني وظائف أكثر ونجاحا لاقتصاد الولايات المتحدة.



يذكر أن "داو جونز" كان أدنى مستوى 19 ألف نقطة عند انتخاب "ترامب" رئيسًا، لكنه سجل صعودًا قياسيًا خلال الأشهر الماضية، بدعم البيانات الاقتصادية القوية في سوق العمل والنمو، بالإضافة إلى إقرار مشروع خفض الضرائب.