القاهرة : الخميس 04 يناير 2018
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الخميس 04/يناير/2018 - 08:47 م

ماكرون يدعو لاتفاق إطاري مكمل للاتفاق النووي مع إيران

الفرنسي إيمانويل
الفرنسي إيمانويل ماكرون
dostor.org/2011864

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إلى اتفاق إطاري بشأن دور إيران في صراعات الشرق الأوسط يكون تكميليًا لاتفاق برنامجها النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015.

وقال ماكرون في كلمته بمناسبة العام الجديد لدبلوماسيين بباريس، إن تدخل إيران في شئون العراق وسورية ولبنان واليمن «يزعزع استقرار المنطقة، أو يؤدي بشكل واضح في استمرار توترات خطيرة».

وأضاف ماكرون: «يجب أن نجري نقاشًا واضحًا وشفافًا للغاية لتقييد الهيمنة الخارجية التي تتم ممارستها في دول معينة»، مضيفًا أن إيران في بعض الحالات ليست هي القوة الخارجية المعنية.

كان ماكرون دعا في السابق إلى وضع قيود على برنامج إيران الصاروخي لاستكمال الاتفاق النووي الذي يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مثير للجدل إعادة التفاوض بشأنه.

ووفقا لصحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، حذر ماكرون الصحفيين يوم أمس الأربعاء من أن المواقف الأمريكية والسعودية والإسرائيلية المعادية لإيران هي "بشكل عملي حديث سيقودنا إلى حرب في إيران".

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