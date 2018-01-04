مجلس الذهب العالمي: روسيا أكبر دولة في الشراء بنحو 213.3 طن خلال 2017

كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي، اليوم الخميس، عن أن روسيا حافظت على مكانتها كأكبر دولة في العالم شراءً للذهب خلال عام 2017، بعدما أضافت نحو 213.3 طن إلى إجمالي احتياطاتها مقابل مشتريات بلغت 138.5 طن في عام 2016.



وأوضحت البيانات، أن روسيا قامت بشراء 27.4 طن من الذهب خلال نوفمبر الماضي، في حين كان شهر سبتمبر هو الأكثر شراءً للمعدن الأصفر في موسكو بمقدار 34.6 طن.



وبنهاية العام الماضي، أصبحت روسيا تمتلك 1828.6 طن من الذهب لتحتل المركز السادس بين أكبر الدول امتلاكًا للمعدن النفيس حول العالم، وهو ما يمثل نحو 17.5% من إجمالي احتياطات البلاد.



ووفقًا لتقرير حيازة الدول للذهب في 2017، فإن تركيا جاءت بالمرتبة الثانية بعد روسيا كثاني أكثر دول تزيد من حجم احتياطاتها من المعدن النفيس، حيث قامت بشراء 148.7 طن في عام 2017، مقارنة مع 138.5 طن في العام السابق له.



وتحتل تركيا المركز الـ11 في قائمة أكثر الدول حيازةً للذهب بعدما بلغ إجمالي امتلاكها 525.8 طن ما يعادل 18.4% من احتياطات البلاد مجتمعة.



وبحسب البيانات، فإن أنقرة استحوذت على 33.9 طن من الذهب في يناير الماضي ليصبح الشهر الأعلى شراءً على مدى العام الماضي يليه شهر أكتوبر الماضي بنحو 28.4 طن.



وشهد معدن الذهب أداءً قويًا خلال العام الماضي ليربح 13.7% للعام الثاني على التوالي لترتفع قيمته بنحو 157.6 دولار وهي أعلى زيادة سجلها المعدن الأصفر في 7 سنوات.



وذكر التقرير أن دولة كازاخستان اشترت 37.6 طن من الذهب في العام الماضي لإضافته إلى إجمالي احتياطاتها مقابل 36.2 في العام السابق له، في حين ضاعفت دولة "أزريبجان" من مشترياتها للمعدن الأصفر لتصل إلى 20 طن في 2017 مقارنة 10.2 طن في 2016.