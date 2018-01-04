«كبرنا بنكره التفاح».. ديوان جديد للشاعر محمد البشبيشي

تصدر دار عابر للنشر والتوزيع، ديوان «كبرنا بنكره التفاح» للشاعر محمد البشبيشي، استعدادًا للمشاركة به في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2018.



وقال محمد البشبيشي، إن الديوان عبارة عن 23 قصيدة ومقسم لجزئين، الجزء الأول عبارة عن 12 قصيدة بعنوان «القضمة»، والجزء الثاني 11 قصيدة بعنوان «القبلة».



وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن سبب التسمية للقصائد بهذا الشكل، على اعتبار أن كل قصيدة بتمثل خطأ أو قضمة، مؤكدًا على أن سبب تغيير القضمة في الجزء الثاني إلى القبلة، فكان إشارة إلى الجانب الميثولوجي: «اللي بيقول إن التفاحة ماكنتش مجرد تفاحة، ولكن لأنهم مارسوا الجنس أو شيء من هذا المعنى».



يشار إلى أن محمد البشبيشي هو شاعر مصري، شارك في العديد من الأمسيات والندوات الثقافية، ويعد ديوان «كبرنا بنكره التفاح» هو الإصدار الأول له، والغلاف من تصميم ضياء إبراهيم.