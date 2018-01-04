حبس حلاق في الإسكندرية اتمسك بـ785 طربة حشيش

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس حلاق 4 أيام على ذمة للتحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 785 طربة حشيش بقصد الاتجار، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي لفحصها وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقَّى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم ثان العامرية مفادها، قيام «م. أ. ش، وشهرته «محمد الحلاق» (41 سنة- حلاق) ويقيم في منطقة الكينج مريوط بدائرة القسم، السابق اتهامه في القضية جنايات القسم «مخدرات»، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش.



وعقب تقنين الإجراءات تمَّ ضبط المتهم في مسكنه، وبتفتيش المسكن عثر على 785 طربة حشيش تزن حوالي 200 كيلو جرام، بمواجهته أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، تمَّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.



