«أو كالذي».. ديوان جديد للشاعر محمد عادل

تصدر دار عابر للنشر والتوزيع ديوان «أو كالذي» للشاعر محمد عادل، والذي يستعد للمشاركة به خلال معرض القاهرة الدولي الكتاب 2018.



وقال محمد عادل في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن الديوان يناقش ما يدور داخل الإنسان من صراعات وأسئلة يبحث عن إجابات لها داخل تلك القصائد.



ويقول في إحدى قصائده:

كان ساعتها الوقت واقف

‎والبحر مراية عاكسة

‎لضل الشّمس على المدينة

‎وقف يتفرج على قرار انتحار النهار

‎وميلاد القمر

‎كان ماسك في إيده السبحة

‎على كتفه الشال

‎شايل من قلبه الدنيا

‎

يذكر أن محمد عادل، هو شاعر شاب مصري من مواليد القاهرة ١٩٩٣، ويعد ديوان «أو كالذي» هو الإصدار الأول له.