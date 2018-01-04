«مسطول حول العالم».. تجوّل بتاكسي في 3 دول ورفض دفع الأجرة

استقل نرويجي مخمور سيارة أجرة «تاكسي» ليلة الاحتفال برأس الجديدة، إلى بلاده مارا بثلاثة دول، في فترة زمنية طويل، ليرفض في النهاية دفع الأجرة إلى السائق.



وأوضحت صحيفة «اندبندنت» البريطانية، اليوم، أن كثيرين حينما يكونوا مخمورين يضطرون إلى استخدام التاكسي، خاصة في الأوقات المتأخرة، لكن رجلًا نرويجًا تجاوز هذا الأمر ليستقل تاكسي من العاصمة الدنماركية كوبنهاغن إلى أوسلو عاصمة النرويج، يوم 31 ديسمبر الماضي، ليطالبه السائق بدفع 18،000 كرونة نرويجية (1،650 يورو) أجرة التاكسي في رحلته إلى ديارهم.



وكان الرجل الذي لم يذكر اسمه يحتفل بعيد رأس السنة الميلادية في كوبنهاغن، وبعد انتهاء الحفل قرر أخذ سيارة أجرة إلى منزله بالنرويج.



واجتازت الرحلة التي بلغت 600 كم ثلاثة بلدان، وهي الدانمارك والسويد والنرويج، واستغرقت حوالي ست ساعات ونصف الساعة، وعندما وصل المخمور إلى دياره رفض دفع الأجرة إلى السائق، رغم تسبب طول الرحلة في أعطال كبيرة بالسيارة.



وردا على ظلم هذا المخمور للسائق، ذهب إلى شرطة أوسلو لتقديم شكوى في حق هذا الزبون.



وقالت الشرطة إنها ذهبت إلى منزل هذا الرجل الذي وجدته نائمًا، وأجبرته على الدفع للسائق.