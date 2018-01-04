«الدستور» تفوز بأفضل تغطية إعلامية في 2017

حصدت صحيفة «الدستور» على جائزة أفضل تغطية صحفية لعام 2017 في الاستفتاء السنوي الذي أعلنه مركز الأقصر للدراسات، مساء اليوم الخميس.



وأعلن مركز الدراسات والحوار نتائج الاستفتاء السنوى لاختيار شخصيات العام بمحافظة الأقصر، خلال العام المنقضي للعام العاشر على التوالي.



وفازت الزميلة هدى الأمير (الدستور)، وأحمد مرعى (اليوم السابع)، وأحمد البدرى (الشروق)، ومحمد السمكوري، ورضوان أبوالمجد (المصرى اليوم)، ومنى عبده (بوابة الوفد) ومحمد محروس، قناة إكسترا نيوز، وعبدالرحمن القرشي (قناة ten) بأفضل تغطيات صحفية خلال 2017.



كما فاز بشخصية العام الإعلامية الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والكاتب الصحفى علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، والكاتب الصحفي مُحسن جود أخبار اليوم، كأحد أبناء محافظة الأقصر.



وفاز بشخصية العام السياسية جمال أمين الصادق، أمين حزب الشعب الجمهوري، ومحمد صالح، منسق اللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية.



وفاز بشخصية العام السياحية الخبير السياحي محمد عثمان، وأيمن أبوزيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية، وفاز بشخصية العام الفكرية الكاتب والمؤرخ فرنسيس أمين، وفاز بشخصية العام الحضارية، محمد أبوالقاسم هاشم، المدير الإقليمى لشركة برزنتيشن بالأقصر، والفنان التشكيلي حسام حسن سالم، ومحمود إدريس، الشهير بصديق المشاهير، والفنان المسرحي كاريكا رحمي بشخصية العام الفنية والمصور أحمد حامد أمين.



وفاز بشخصية العام التعليمية الدكتور صالح عبدالمعطي، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لفرع الأقصر، وفضيلة الشيخ محمد الرملي حسين، رئيس المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا، وفاز بشخصية العام النقابية أبوالحسن السعدى، نقيب المحامين.



وفاز بشخصية العام البرلمانية النائبان الطيري حسن عبده، أحمد إدريس، وفاز بشخصية العام الشبابية، مصطفى حرزالله، المشرف على فروع مؤسسة اسمعونا بالأقصر والصعيد، والدكتور وائل نصر الدين، رئيس أكاديمية طيبة للتدريب والتنمية، وفاز بشخصية العام النسائية، شافية أحمد أم الأيتام، والحاجة سيدة راشد، أحد أبرز الشخصيات النسائية الشعبية فى الأقصر.



وفاز في استفتاء ساحة العام الدينية ساحة الشيخ أحمد الطيب، والساحة الرضوانية، وفاز بشخصية العام الإسلامية فضيلة الشيخ أحمد مرتضي، والشيخ محمد الجيلانى، وفاز بشخصية العام القبطية نيافة الأنبا عمانويل عياد، أسقف الأقباط الكاثوليك، والقمص أرمانيوس فريد، الأمين المساعد لبيت العائلة المصرية بالأقصر.



وفاز بشخصية العام الخيرية روماني رمزي عجايبي، وعبدالرحمن بشاري، والعميدة ضياء البتيتى، عمدة قرية العضايمة بإسنا، والعمدة جابر محمود يس، عمدة قرية البعيرات، بغرب الأقصر بشخصية عمدة العام.



وفاز بلقب أفضل رئيس مدينة العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، ومحمد سيد سليمان، رئيس مدينة البياضية، والعميد أيمن مدني، رئيس مدينة الطود.



وفاز بلقب أفضل مدير عام الشيخ محمد صالح، مدير عام مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى، مدير عام مديرية الطرق والنقل، ومحمد عباس، مدير عام مكتبة مصر العامة بالمحافظة، وحجازي النحاس، مدير عام التفتيش المالى والإداري.



كما أعلن مركز الأقصر للدراسات والحوار والتنمية عن منح وسام الاحترام الشعبي للواءات، عصام الحملى، مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، ومصطفى صلاح الدين، مدير أمن الأقصر، وإبراهيم مبارك، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، وعبد الجواد أمين، مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، لمنطقة جنوب الصعيد، والعميد محمد أبوعايد، مفتش مباحث السياحة والآثار، بمنطقة جنوب الصعيد، تقديرًا لجهودهم الأمنية المتميزة.



