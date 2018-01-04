بث مباشر.. إعلان جائزة أفضل لاعب في إفريقيا: «ادعم صلاح»
تقدم بوابة «الدستور» بثًا مباشرًا لإعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2017، التي يتنافس عليها محمد صلاح نجم ليفربول.
تقدم بوابة «الدستور» بثًا مباشرًا لإعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2017، التي يتنافس عليها محمد صلاح نجم ليفربول.
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