بث مباشر.. إعلان جائزة أفضل لاعب في إفريقيا: «ادعم صلاح»

محافظ كفرالشيخ يستقبل مساعدي وزير الداخلية لتأمين أعياد الميلاد

استقبل اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم، بمكتبه في ديوان عام المحافظة، اللواء زكي صلاح مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، واللواء أحمد صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، ...