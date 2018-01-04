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الخميس 04/يناير/2018 - 09:13 ص

المعارضة شيرين عبادي تحضّ الإيرانيين على العصيان المدني

شيرين عبادي،
شيرين عبادي،
وكالات
dostor.org/2011031

حضت الناشطة الإيرانية الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 2003، شيرين عبادي، الإيرانيين، على العصيان المدني ضد النظام.

وقالت عبادي رئيسة مجمع مدافعي حقوق الإنسان في إيران لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، إنها تدعو الإيرانيين للبقاء في الشارع، معتبرة هذا الأمر "حقًا يعترف به الدستور الإيراني".

وأكدت ضرورة الالتزام بالطابع المدني وتجنب العنف، ودعت عبادي المقيمة في لندن، الإيرانيين إلى عدم دفع فواتير المياه والغاز والكهرباء والضرائب، وإلى سحب الأموال والأرصدة من البنوك الحكومية لممارسة الضغط الاقتصادي على الحكومة وإجبارها على الكف عن العنف والتجاوب مع مطالبهم.

وخاطبت عبادي الإيرانيين قائلة: "إذا كانت الحكومة لم تستمع لكلامكم على مدى 38 عامًا فقد جاء دوركم في تجاهل ما تقوله لكم الحكومة الآن".

وانتقدت الناشطة الحقوقية ما نفقته إيران خلال تدخلاتها العسكرية في المنطقة، قائلة إن الإنفاق العسكري في سوريا واليمن ولبنان أدى إلى ضعف الميزانية وانتشار الفقر في إيران.

وأوضحت عبادي أن الفقر سبب سخطًا شعبيًا أدى إلى خروج المظاهرات التي كانت ذات طابع اقتصادي بحت في البداية قبل أن تنتقل الشعارات إلى استهداف طبيعة النظام.

وتابعت أن "الشعب وصل إلى نتيجة مفادها أن الحكومة لا تتجاوب مع مطالبهم للوصول إلى الرفاه ورفع التمييز ومكافحة الفساد".

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