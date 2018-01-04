التحالف العربي: ميليشيا الحوثي خسرت 444 موقعًا خلال 9 أيام

أعلنت قوات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، أن إجمالي خسائر الميليشيا الحوثية، المدعومة من إيران، خلال الفترة ما بين 25 ديسمبر الماضي وحتى أمس الأربعاء، بلغ 444 قطعة سلاح ومعدات عسكرية ومواقع داخل الأراضي اليمنية.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، أن عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقت باتجاه السعودية بلغت 86 صاروخا، وأن عدد المقذوفات الساقطة بلغت 66 ألفًا و112 مقذوفًا، وذلك منذ انطلاق عمليات عاصفة الحزم وحتى أمس.



وبيّن العقيد المالكي، أمس، أن مجموع التصاريح الصادرة من خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية بلغ 17 ألفًا و293 تصريحًا، مشددًا على أن جميع المنافذ والمطارات والموانئ مفتوحة.



ولفت إلى أن قيادة التحالف العربي ترحب بالبيان الصادر من قبل البرلمان العربي الذي أدان التصرفات الحوثية.



وخلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي الذي عقد أمس، في قاعدة الملك سلمان الجوية في العاصمة السعودية الرياض، للحديث عن الجهود الإغاثية والعمليات الإنسانية، قال المتحدث باسم التحالف "إن عدد التصاريح الجوية الصادرة من خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية خلال الفترة ما بين 26 ديسمبر الماضي وحتى أمس بلغ 37 تصريحًا، وذلك في 5 مطارات يمنية هي صنعاء وعدن وسيئون وسُقطرى والغيضة، لافتًا إلى أن عدد الركاب المغادرين الأراضي اليمنية بلغ 3 آلاف و45 راكبًا".



وتطرق المالكي إلى تصريحات المنسق الإنساني في اليمن الذي يحمل معلومات مغلوطة، مطالبا إياه بالنزول إلى الميدان للتأكد من الحقائق، مشيرًا إلى أن الميليشيات الحوثية ما زالت تجند الأطفال.



وعرض بعض الفيديوهات التي تظهر استغلال الحوثيين للغطاء النباتي للتخفي، كما عرض بعض الفيديوهات للعمليات الجوية لطائرات قوات التحالف، وذلك باستهداف الكهوف التي تتحصن بها العناصر الحوثية الإيرانية ودقة إصابتها للهدف التي من بينها مخازن للأسلحة.



وأشار العقيد المالكي إلى أن النظام الإيراني يسعى لاستنساخ نموذج جديد من ميليشيا حزب الله في اليمن، مبينا أن العلاقة بين إيران وميليشيات الحوثي علاقة مصالح، لافتًا إلى أن قرار قتل الميليشيات الحوثية الإيرانية للرئيس اليمني السابق جاء من إيران.



وأفاد المتحدث المالكي بأن هناك تقدما للقوات الشرعية مسنودة من قبل التحالف العربي في عدة محاور في اليمن، كما أن الجيش الوطني اليمني يتقدم في البيضاء بعد تحرير شبوة.



وجدد المطالبات بضرورة وقوف أبناء الشعب اليمني مع الحكومة الشرعية في اليمن، مشيرًا إلى انضمام العديد من عناصر الحرس الجمهوري للشرعية.



وأكد العقيد المالكي أن "التحالف العربي يأخذ زمام المبادرة، ويرصد جميع التغيرات التي يجريها العدو (الميليشيا الحوثية الإيرانية) ويرصد السلوك العدواني المتغير العسكري"، مشيرًا إلى أن كل الخيارات متاحة لحماية أبناء الشعب اليمني.