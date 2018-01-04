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الخميس 04/يناير/2018 - 08:47 ص

أمريكا وحلفاؤها يرقصون نخب تمرير قرار ترامب بشأن «القدس»

نيكي هايلي
نيكي هايلي
وكالات
dostor.org/2011022

أقامت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، أمس الأربعاء حفل استقبال لممثلي الدول التي دعمت واشنطن خلال التصويت الذي جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي على قرار يدين اعتراف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وتحت عنوان "سهرة استثنائية للأصدقاء"، قامت هايلي بنشر صور عدة على تويتر تظهر فيها محاطة بسفراء وسفيرات خلال حفل استقبال نظم في نيويورك.

ونقلت البعثة الأميركية في الأمم المتحدة عن هايلي في تغريدة "من السهل على الأصدقاء ان يلتقوا في الأوقات الجيدة، لكن الأصدقاء الذين كانوا معنا في الأوقات الصعبة لن ننساهم أبدا، شكرا لـ 64 دولة صوتت ضد القرار او امتنعت عن التصويت او تغيبت عن جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 بلدا، أدانت إعلان ترامب حول القدس في 21 ديسمبر، بعد أربعة أيام على استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لمنع تبني قرار في هذا الشأن.

وأيدت قرار الجمعية العامة 128 دولة بينها عدد من حلفاء واشنطن مثل فرنسا وبريطانيا.

وصوتت تسع دول بينها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد القرار، بينما امتنعت 35 دولة بينها كندا والمكسيك وبولندا والمجر عن التصويت وتغيب ممثلو 21 دولة عن الجلسة.

وتعتبر واشنطن ان هذه الدول الـ64 في مجموعها دعمت موقف الولايات المتحدة. وقد دعي ممثلوها الى حفل الاستقبال الذي أعلنت عنه هايلي في نهاية ديسمبر ونظم مساء الأربعاء.

وتعذر معرفة ما اذا كانت كل الدول الـ 64 حاضرة اذ ان "السهرة" لم تفتح للصحفيين.

أمريكا وحلفاؤها يرقصون نخب تمرير قرار ترامب بشأن «القدس»
أمريكا وحلفاؤها يرقصون نخب تمرير قرار ترامب بشأن «القدس»
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