«الإسكندرية» تحذر المواطنين من سقوط أمطار شديدة اليوم

حذرت محافظة الإسكندرية المواطنين من إحتمالية سقوط أمطار غزيرة على أنحاء المحافظة اليوم الخميس، مطالبةً المواطنين باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة تحسبا لسقوط الأمطار، وكذا إلتزام الحيطة والحذر أثناء السفر وخاصة علي الطرق السريعة.



وشدد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، علي رفع درجة الاستعداد القصوي بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية من رؤساء الأحياء ومديري المديريات وفرق التعامل مع الأمطار وشركات المرافق وشركة النهضة استعدادا للتعامل مع النوة الشديدة المتوقعة اليوم، والعمل علي مدار الساعة للتدخل الفوري لأيّة حالات طارئة.



وأكد سلطان انعقاد غرفة العمليات بالمحافظة بشكل مستمر لتلقي بلاغات المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار، ورصد أيّة مشاكل خاصة بتجمعات الأمطار للتعامل معها، وذلك للحفاظ على حياة المواطن وسلامته، ومنع حدوث أية مشاكل في الشارع السكندري.



هذا وجاءت تلك التوقعات وفقا لاستقراء خرائط التنبؤ الواردة من معهد بحوث المياه من قبل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية وبالتنسيق مع غرفة عمليات السيول التابعة لوزارة الري.