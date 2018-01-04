استقالة وزير الدفاع البيروفي

استقال وزير الدفاع البيروفي، خورخي نييتو، أمس الأربعاء، ليصبح بذلك ثالث وزير يستقيل من الحكومة البيروفية في غضون 20 يوما.



ولم يذكر مكتب نييتو سببا وراء الاستقالة، غير أن تقارير إعلامية أشارت إلى أنه نأى بنفسه عن الحكومة منذ اتهام الرئيس بيدرو بابلو كوتشينسكي بالكذب بشأن صلاته مع شركة أوديبريشت البرازيلية العملاقة التي تحيط بها فضيحة فساد.



وجاءت هذه الاستقالة بعد استقالة وزير الداخلية كارلوس باسومبريو ووزير الثقافة سلفادور ديل سولار.



ولم يبد هذان الوزيران أيضا أسبابا لاستقالتيهما.



وقبل يومين فقط، نجا كوتشينسكي نفسه من محاولة لعزله بعد اتهامه بإخفاء علاقاته التجارية مع أوديبريشت التي اعترفت بدفع رشاوى بلغ مجموعها 788 مليون دولار في 12 دولة.