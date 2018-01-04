غارات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة

نفذت طائرات حربية إسرائيلية ليل الأربعاءالخميس، غارات استهدفت بالأساس أراض خالية، وأخرى زراعية في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة.



ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية لم تسمها أن القصف استهدف مواقع قرب مكب النفايات برفح، وعلى مقربة من منطقتي صوفا، والشوكة الحدوديتين، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.



وأضافت أن المدفعية الإسرائيلية قصفت أيضا منطقة أبو الحصين في رفح بقذيفتين، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.



وأكد شهود عيان أن شظايا القذائف أصابت بعض المنازل، كما تسببت بإشعال النيران على مقربة من منزل أحد المواطنين، وتمكنت طواقم الدفاع المدني من إخماد الحريق.



وتزامن القصف مع تحليق مكثف للطيران الحربي، ولطائرات الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء مختلف محافظات قطاع غزة، بحسب (وفا).