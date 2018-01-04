مقتل 423 في حوادث سير بتايلاند

ذكرت الحكومة التايلاندية، اليوم الخميس، أنّ إجمالي 423 شخصا لقوا حتفهم في حوادث سير بأنحاء متفرقة من البلاد أثناء فترة الاحتفال بالعام الجديد.



وذكرت إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من وقوعها أن أكثر من أربعة آلاف شخص أصيبوا في الفترة من 28 ديسمبر إلى 3 يناير.



وقال نائب وزير الداخلية سوثي ماكبون إن عدد القتلى هذا العام أقل من حصيلة العام الماضي التي بلغت 478 حالة وفاة وهي الأعلى خلال 10 سنوات، مرجعا ذلك لـ"حملات الحكومة للسلامة على الطرق وتشديد تطبيق القانون على نقاط التفتيش".



وقالت السلطات إن نصف الحوادث تقريبا سببها القيادة تحت تأثير الكحول، بينما كانت السرعة الزائدة مسؤولة عن ربع العدد الإجمالي للوفيات.



ووقع نحو ثلاثة أرباع الحوادث بدراجات نارية، وهي وسيلة شعبية من وسائل النقل في تايلاند.



وذكرت الوزارة أن أكبر عدد من الحوادث والمصابين وقع في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد.



وفي عام 2015، خلص تقرير لمنظمة الصحة العالمية إلى أن تايلاند تأتي في المرتبة الثانية بعد ليبيا من حيث أكبر عدد لوفيات حوادث الطرق.



إلا أن موقع "وورلد أطلس" صنف طرق تايلاند في نوفمبر على أنها الأكثر تسببا في الوفاة، تليها مالاوي ثم ليبيريا.