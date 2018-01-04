الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 18

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية اليوم الخميس، على أغلب الأنحاء، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



وقالت الهيئة في بيان لها إن السحب المنخفظة والمتوسطة ستتكاثر شمالًا، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة.



ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهوّ معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 12 18

وسط الدلتا 11 17

الإسكندرية 10 18

بلطيم 12 18

مطروح 11 19

السلوم 09 18

سيوة 08 17

بورسعيد 11 19

دمياط 10 18

العريش 07 19

رفح 06 19

الإسماعيلية 08 19

السويس 09 19

رأس سدر 09 21

نخل 00 16

نويبع 13 18

طابا 10 16

كاترين 02 12

الطور 08 19

شرم الشيخ 14 21

الغردقة 11 20

مرسى علم 11 21

الفيوم 08 18

بنى سويف 08 18

المنيا 06 19

أسيوط 06 19

سوهاج 06 19

قنا 07 19

الأقصر 06 20

أسوان 08 20

أبوسمبل 08 19

الوادي الجديد 04 19

شلاتين 14 23

أبو رماد 14 22

راس حدربة 15 22

حلايب 16 21