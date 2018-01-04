اليوم.. محاكمة حدث متهم بـ«أحداث كفر الواصلين» في أطفيح

تنظر محكمة الأحداث بالجيزة، برئاسة المستشار محمد أشرف، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة حدث (طفل) من المتهمين في الاعتداء على كنيسة كفر الواصلين، بمنطقة أطفيح.



وأنكر الطفل المتهم في التحقيقات اشتراكه مع المتهمين باقتحام عقار بأطفيح، وأكد أنه كان يقف أعلى سطح منزله يشاهد باقي المتهمين وهم يرمون العقار بالحجارة.



وكشفت التحقيقات أن المتهمين خرجوا عقب صلاة قبل الجمعة متوجهين إلى كنيسة "الأمير تادرس" قاصدين استهدافها على خلفية إشاعة مفادها شروع الكنيسة في تركيب أجراس للصلاة، واقتحموها وأحدثوا تلفيات في الأيقونات والصلبان.



ويحاكم في القضية 20 متهمًا بينهم 16 محبوسًأ، ونسبت النيابة إلى صاحب المنزل تهمة إنشاء مبنى بدون ترخيص أو الحصول على موافقة الجهات المعنية.



كما أسندت النيابة إلى المتهمين الآخرين الصياح بعبارات من شأنها إثارة الفتنة الطائفية، واقتحام مبنى مملوك للغير وإتلاف محتوياته وتحطيمها، والاعتداء على صاحب المنزل وإصابته.