أستراليا تصدر قرارا بشرعية بيع الماريجوانا
أصدرت الحكومة الأسترالية قرارا يقضى بشرعية بيع وتصدير الماريجوانا الطبية للمنتجين، وفقا لما نشرته صحيفة «كوريه» ميل نقلا عن وزير الصحة جريج هانت.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة الأسترالية أقرت هذا القانون تحفيزا لمنتجي الماريجوانا ليكونوا قادرين على تصديره.
وصرح هانت بأن السماح بتصدير الماريجوانا الطبية سيساعد السوق المحلية النامية على النمو بشكل أفضل، مؤكدا أنه سيواجه منافسة متزايدة من البلدان المنتجة.
يذكر بأن السماح باستخدام الماريجوانا كعلاج طبي قد تم السماح باستخدامه في 2016، حسب ما نقلت الصحيفة.