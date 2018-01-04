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الخميس 04/يناير/2018 - 06:00 ص

برلمانية موريتانية تطالب ترامب بالتراجع عن قراره بشأن القدس

برلمانية موريتانية
مروة عنبر
dostor.org/2010991

طالبت رئيسة الفريق البرلمانى الموريتانى لمناصرة القضية الفلسطينية، فاطمة بنت الميداح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بالتراجع عن قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقالت بنت الميداح، فى تصريح لها خلال وقفة أمام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية فى نواكشوط احتجاجا على القرار الذى اتخذه الرئيس الأمريكى مؤخرا باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، إنهم يطالبون الرئيس الأمريكى دونالد اترامب بالتراجع عن هذا القرار الذى أجمع العالم بأسره على رفضه.

وأكدت خلال هذه الوقفة رفض هذا الفريق البرلمانى الذى يضم الكتل والفرق البرلمانية لقرار الرئيس الأمريكى الأخير المتعلق بمدينة القدس.

ودعت رئيسة الفريق كافة البرلمانات الدولية بالمساهمة الفاعلة فى الحراك الدولى الرافض لهذا القرار، داعية الموريتانيين بكل مكوناتهم وأطيافهم إلى المساهمة الفاعلة فى هذا الإطار من أجل إبراز مستوى دعم الشعب الموريتانى لدولة فلسطين وللشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة.

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