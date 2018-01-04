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فن
الخميس 04/يناير/2018 - 06:53 ص

شاهد.. ميسون صدقى تطلق البرومو الدعائى لـ«أنت صعب»

ميسون صدقى
ميسون صدقى
أمير محمد خالد
dostor.org/2010978

أطلقت المطربة ميسون صدقي البرومو الدعائي لكليب أغنيتها الجديدة «أنت صعب» على قناة مزيكا، وذلك عقب انتهائها من تصوير مشاهده فى العاصمة الفرنسية باريس.

«أنت صعب» من كلمات رأفت مصلح، وألحان محمد سلامة، وتوزيع جيزو، وهندسة صوتية مصطفي رؤوف، وإخراج هدير صدقي، وإنتاج «سكاي واكر بروداكشن».

يشار إلى أن ميسون قدمت كليبي «شوكولا» و«يا سيدي»، وبدأت مشوارها الفني منذ سن الخامسة عشر حيث كانت عضوة بفرقة المايسترو سليم سحاب، وفرقة دكتورة رتيبة الحفني لكورال الأطفال، ثم اشتركت في الموسم الرابع لبرنامج استار أكاديمي، واحترفت مجال الغناء بعد ذلك بأكثر من أغنية باللهجة المصرية والخليجية، وبعد ثورة 25 يناير سافرت إلى لندن لاستكمال دراستها في مجال إدارة الأعمال، ثم قررت العودة مرة أخرى للمجال الفني وبقوة هذا العام.


شاهد.. ميسون صدقى تطلق البرومو الدعائى لـ«أنت صعب»

شاهد.. ميسون صدقى تطلق البرومو الدعائى لـ«أنت صعب»

شاهد.. ميسون صدقى تطلق البرومو الدعائى لـ«أنت صعب»

شاهد.. ميسون صدقى تطلق البرومو الدعائى لـ«أنت صعب»

شاهد.. ميسون صدقى تطلق البرومو الدعائى لـ«أنت صعب»

شاهد.. ميسون صدقى تطلق البرومو الدعائى لـ«أنت صعب»

شاهد.. ميسون صدقى تطلق البرومو الدعائى لـ«أنت صعب»

شاهد.. ميسون صدقى تطلق البرومو الدعائى لـ«أنت صعب»

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