الرئيس الفلسطينى يُشارك فى مؤتمر الأزهر لنصرة القدس

يُشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في المؤتمر العالمي لنصرة القدس، الذي ينظمه الأزهر الشريف، بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين، والمقرر عقده فى القاهرة يومي 17،18 من يناير الحالي.



من جانبه أعلن الأزهر الشريف فى بيان له، عن مشاركة الرئيس محمود عباس، في افتتاح المؤتمر العالمي لنصرة القدس، وتأتي الدعوة ضمن سلسلة القرارات التي اتخذها شيخ الأزهر أحمد الطيب، ردًا على قرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.



وقال مسؤول بالمركز الإعلامي للأزهر، إن عددًا من علماء ورجال الدين والمفكرين من مصر وخارجها، خاصة من فلسطين سيشاركون في المؤتمر دون تفاصيل أكثر.



ومن المتوقع أن يخرج المؤتمر بعدة توصيات لدعم القضية الفلسطينية والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.