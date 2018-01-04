أسعار الذهب اليوم.. «عيار 21» يسجل 644 جنيهًا

استقرار أسعار الذهب، اليوم الخميس، مقارنة بأمس الأربعاء، حيث سجل أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عالميًّا ومحليًّا؛ بسبب الإقبال على الاستثمار الآمن، ليصل إلى 1311 دولارًا للأوقية.



وقال إيهاب واصف، عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، فى تصريح لـ«الدستور»، إن عيار 18 سجل 512 جنيهًا للجرام، فيما وصل سعر عيار 21 إلى 644 جنيهًا، وسجل عيار 24 نحو 736 جنيهًا للجرام الواحد.



وأشار عضو شعبة الذهب، إلى أن الجنيه الذهب سجل 5152 جنيهًا، فيما ارتفع سعر الأوقية العالمية إلى 1311 جنيهًا.