اليوم.. أولى جلسات محاكمة 6 من أعضاء «اتحاد الجرابيع»

تنظر محكمة جنح الدرب الأحمر طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكمة جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة 6 متهمين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة «اتحاد الجرابيع».



وكانت نيابة جنوب القاهرة الكلية، قررت بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبدالشافي، المحامي العام الأول، إحالة 6 متهمين لمحكمة جنح أمن الدولة طوارئ الدرب الأحمر، لاتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة «اتحاد الجرابيع».



والمتهمون هم: أحمد نصر، ومها مجدي، ونانسي كمال وسارة مهنى (مخلى سبيلهم) وإيناس إبراهيم ومحمد محفوظ (محبوسين).



ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات بالتحريض على التظاهر والانضمام لجماعة محظورة (اتحاد الجرابيع)، والترويج لأفكار إرهابية، ونشر أخبار كاذبة عن طريق الفيس بوك، وتلقي تمويلات لتنفيذ جرائم إرهابية، وحيازة محررات ومطبوعات لنشر أخبار كاذبة تهدف لتعطيل أحكام القانون والدستور، وإثارة الشعب ضد اتفاقية ترسيم الحدود، والمعروفة بـ«تيران وصنافير».