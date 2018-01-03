عاجل.. مصر تعتبر قانون الكنيست بشأن "القدس الموحدة" مخالفا للشرعية الدولية

أكد المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن هذا القانون يعد مخالفاً لمقررات الشرعية الدولية الخاصة بوضعية مدينة القدس، باعتبارها واقعة تحت الاحتلال، ومن ثم عدم جواز القيام بأية أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في المدينة.



وأضاف أن القانون يمثل عقبة أمام مستقبل عملية السلام والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية، وافتئاتاً على وضعية مدينة القدس، باعتبارها إحدى قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية.