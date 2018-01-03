القاهرة : الأربعاء 03 يناير 2018
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الأربعاء 03/يناير/2018 - 09:40 م

عاجل.. مصر تعتبر قانون الكنيست بشأن "القدس الموحدة" مخالفا للشرعية الدولية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
dostor.org/2010820

أكد المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن هذا القانون يعد مخالفاً لمقررات الشرعية الدولية الخاصة بوضعية مدينة القدس، باعتبارها واقعة تحت الاحتلال، ومن ثم عدم جواز القيام بأية أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في المدينة.

وأضاف أن القانون يمثل عقبة أمام مستقبل عملية السلام والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية، وافتئاتاً على وضعية مدينة القدس، باعتبارها إحدى قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية.

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