خالد الصاوي يطمئن جمهوره على صحته: «متشكّر لكل لمحة جدعنة»

قدّم الفنان خالد الصاوي خالص شكره وتقديره للجمهور الذي اطمأن على صحته، وذلك من خلال رسالة عبر موقع التدوينات المصغّرة «تويتر».



وغرّد الصاوي قائلًا:"لكل حد عيّد عليا.. ولكل اهتمام بأخباري الصحية قبل المهنية.. لكل كلمة تشجيع من القلب وعتاب بعشم.. لكل لمحة جدعنة ومودة صافية.. متشكّر وممتن وخجلان من عدم الرد أول بأول لكل رسالة وبإذن الله يكون ردي بشغلي اللّي بهديه لكم ولها، بلدنا اللي حلفت تقوم، ولكل إيد بتبني وكل دراع بيحامي.. منصورين معًا".