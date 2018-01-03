عملة «الرايبل» تقفز 30% لتتجاوز 3 دولارات لأول مرة

قفزت عملة "الرايبل" الإلكترونية أعلى مستوى 3 دولارات خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتسجل مستوى قياسيًا جديدًا.



وقفزت عملة "الرايبل" بنحو 29.7% لتسجل مستوى 3.11 دولار في تمام الساعة 6:25 مساءً بتوقيت جرينتش، لترتفع قيمتها السوقية إلى 120.6 مليار دولار.



وكانت عملة "الرايبل" الافتراضية تسجل مستوى 2.28 دولار في بداية العام الجاري ما يعني أنها حققت مكاسب بنسبة 35.8% خلال أقل من 3 أيام.



أما على صعيد أداء العملة الرقمية خلال العام الماضي، فبلغت أرباحها السنوية نحو 35714.8% مقارنة مع مستوى 0.006394 دولار سجلته في بداية عام 2017.



وفي الجلسة الأخيرة من العام الماضي، صعدت عملة "الريبل" إلى المركز الثاني في قائمة أكبر العملات الإلكترونية من حيث القيمة السوقية بدلًا من عملة "الإيثريوم" التي تراجعت حينذاك إلى المرتبة الثالثة.



ويتوقع محللون، أن عملة "الرايبل" سوف تواصل رحلة المكاسب القوية التي بدأتها في العام الماضي مع تحول اهتمامات المستثمرين تجاه العملة الرقمية.



وعلى جانب موازٍ، ارتفعت عملة "البيتكوين" بنحو 4.7% لتصل إلى 15.079 ألف دولار بقيمة سوقية بلغت 253.029 مليار دولار، في حين سجلت عملة "الإيثريوم" 895.4 دولار بقيمة سوقية تبلغ 86.628 مليار دولار مسجلة زيادة قدرها 0.7%.



وبالتزامن مع المكاسب القياسية في العملات الافتراضية، صعدت القيمة السوقية لإجمالي العملات الإلكترونية إلى 718.277 مليار دولار.