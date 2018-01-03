«اليرجان» تعتزم إلغاء 1000 وظيفة لخفض تكاليف التشغيل

أعلنت شركة "اليرجان" الايرلندية، أنها تعتزم خفض أكثر من ألف فرصة عمل ومحو 400 وظيفة إضافية مفتوحة حاليا؛ في سعيها لخفض التكاليف ومواجهة المنافسة الجديد.

وقالت الشركة العالمية العاملة في صناعة المستحضرات الدوائية، إن الوظائف والمناصب التي تخطط للتخلص منها تركز في الغالب على منتجات وفئات تتوقع الشركة أن تخسر فيها وضعها الحصري قريبا.



وتوقعت الشركة أن تبلغ تكاليف عملية خفض الوظائف نحو 125 مليون دولار، والتى سيتم تسجيل معظمها في الربع الأخير من عام 2017.



وأوضحت "اليرجان" أن وفورات التكاليف من برنامج إعادة الهيكلة ستبلغ قيمة تتراوح بين 300 مليون و400 مليون دولار سنويا.