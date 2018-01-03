نائب لمحافظ القاهرة: قرار وقف تراخيص المباني تسبب في مشكلات للمواطنين

اعترض النائب حسام العمدة، عضو مجلس النواب، على قرار وقف تراخيص المباني ببعض مناطق القاهرة (شرق وغرب القاهرة، ومدينة نصر، ومصر الجديدة، والمعادى)، قائلا: «إن وقف التراخيص كليًا أمر غير مبرر نهائيًا».



وأشار العمدة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن مشاكل محافظة القاهرة، بحضور المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، إلى أن القرار تسبب في مشكلات للمواطنين.



وأكد العمدة، أن القرار يمثل كارثة كبيرة للمستثمرين، مطالبا محافظة القاهرة بإعادة النظر فيه، موضحا أن هناك تبرعا بالإجبار على من يقومون بالبناء الجديد، مشددا على ضرورة تبسيط الإجراءات أمام المواطنين.