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الأربعاء 03/يناير/2018 - 08:50 م

تدريبات قاسية لراندا البحيري على الكيك بوكس (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث
حسين الجندي
dostor.org/2010794

انتشرت صور لراندا البحيري على مواقع السوشيال ميديا، وهي تتدرب على الكيك بوكس في إحدى الصالات الرياضية، وتحرص راندا على الحفاظ على رشاقتها سواء باتباع نظام غذائي أو بممارسة الرياضة بشكل مستمر.

وعن تفاصيل تلك اللقطات، قالت راندا أحرص دائمًا على ممارسة الرياضة وأتدرب حاليا على رياضة الكيك بوكس مع المدربين خالد خليل وعزت حيدر.

وعن اختيارها هذه الرياضة قالت راندا: المدربون خالد وعزت يتبعان أسلوبا مميزا في تنسيق القوام والرشاقة من خلال رياضة الكيك بوكس التي تصل بالجسم إلى أفضل قوام له في مدة قصيرة.

المدرب خالد أكد أن أي شخص يمكن أن يصل للقوام المثالي في 3 أشهر فقط مهما كان وزنه، وذلك من خلال 3 جلسات أسبوعيا.

وأضاف: أن راندا البحيري من أقوى المتدربات وتحرص على ممارسة الرياضة بشكل منتظم، وبالرغم من أن قوامها مثالي فإن هذه الرياضة تزيد من نشاط الجسم ورشاقته وتحافظ على القوام في وضعية مثالية.

تدريبات قاسية لراندا البحيري على الكيك بوكس (صور)
تدريبات قاسية لراندا البحيري على الكيك بوكس (صور)
تدريبات قاسية لراندا البحيري على الكيك بوكس (صور)
تدريبات قاسية لراندا البحيري على الكيك بوكس (صور)
تدريبات قاسية لراندا البحيري على الكيك بوكس (صور)
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