«ترامب» يهاجم مستشاره السابق: «كان يسرب معلومات»

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات لاذعة لكبير مستشاري البيت الأبيض للشئون الاستراتيجية السابق ستيف بانون، بعد أن وصف الأخير اللقاء بين نجل الرئيس دونالد ترامب، دون جونيور ومحامية روسية خلال الحملة الرئاسية في 2016 بأنه «خيانة وغير وطني».



وقال ترامب في بيان: «ستيف بانون ليس لديه شىء يفعله معي أو مع حكمي، حينما قمت بطرده لم يفقد عمله فقط، ولكنه فقد عقله أيضًا».



وتابع في إشارة لعدم إسهام بانون في فوز ترامب بالرئاسة: «عينت بانون بعد أن كنت قد ترشحت بالفعل وانتصرت على 17 مرشحا آخر، وهو يظن أن النجاح أمر سهل».



وأكد الرئيس الأمريكي أن ستيف بانون كان يقضي وقته داخل البيت الأبيض في تسريب معلومات خاطئة لوسائل الإعلام لكي يبدو وكأنه شخص مهم على عكس الحقيقة، وهو الشىء الوحيد الذي كان يجيده.