الرصاص يرتفع لأعلى مستوى في 11 أسبوعًا

ارتفعت أسعار الرصاص إلى أعلى مستوياتها في 11 أسبوعا، اليوم، مع توقعات بطلب موسمي قوي واحتمالات حدوث نقص في الإمدادات خلال أشهر الشتاء وهو ما حفز المستثمرين على الشراء.



وأغلقت العقود القياسية للرصاص لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن مرتفعة 0.3% عند 2579 دولارا للطن.



وفي وقت سابق من الجلسة لامست أسعار المعدن، الذي يستخدم في صناعة بطاريات السيارات، 2580 دولارا للطن وهو أعلى مستوى لها منذ 16 أكتوبر.

وقال فريد أحمد محلل الرصاص لدى وود ماكينزي للاستشارات: "أدت موجة شديدة البرودة في الولايات المتحدة، مع الصور التي تظهر تجمد شلالات نياجرا تقريبا، إلى تركيز الاهتمام على الرصاص."

وأضاف أن هبوط درجات الحرارة يزيد من احتمالات تعطل بطاريات السيارات، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع الطلب على البطاريات الجديدة لتحل محلها، وعندما يتزامن هذا مع شح في الإمدادات وانخفاض المخزونات، فإن احتمالات حدوث نقص حاد تصبح مبعثا لقلق حقيقي.



وتشير تقديرات وود ماكينزي إلى أن سوق الرصاص سيشهد عجزا بنحو 115 ألف طن هذا العام و56 ألفا في 2019 بعد عجز بلغ 119 ألفا العام الماضي.



وتشكل الصين حوالي 40% من الطلب العالمي على الرصاص الذي يقدر بحوالي 12 مليون طن هذا العام، وأكثر من 80% من الاستهلاك العالمي من الرصاص يذهب لصناعة البطاريات وبصفة أساسية بطاريات السيارات.



ومن بين المعادن الأساسية الأخرى، انخفض النحاس 0.8% إلى 7147 دولارا للطن، وتراجع الألومنيوم 1.6% إلى 2228 دولارا للطن، وهبط الزنك 0.7% إلى 3326.5 دولار للطن، وانخفض القصدير 0.7% إلى 19 ألفا و900 دولار للطن، وانخفض النيكل 1.7% إلى 12 ألفا و400 دولار للطن.