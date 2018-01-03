أول تعليق من حسن نصر الله على تظاهرات إيران

أكد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، أن المظاهرات الحالية في إيران ليست لأسباب سياسية، وإنما لأسباب اقتصادية ناتجة عن إفلاس البنوك ومشاكل مالية.

وقال نصر الله، اليوم، في أول تعليق له على الاحتجاجات الإيرانية: "ما جرى في إيران يتم استيعابه بشكل جيد ولا يقارن بما جرى عام 2009".



وأضاف خلال حواره اليوم مع قناة "الميادين": "المشكلة في إيران حاليا ليست سياسية كما حصل عام 2009، مشكلة ليست في داخل النظام الذي توحدت تياراته بشكل كامل وإنما المشكلة ناجمة عن إفلاس بنوك".

وتشهد إيران احتجاجات مستمرة منذ الخميس الماضي، وسط تصاعد الغضب الشعبي الرافض لسياسة الحكومة وانتشار الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية.