بدء إجراءات تحرير توكيلات تأييد مرشحي الرئاسة

مخاطبة الهيئات القضائية لترشيح المشرفين على اللجان.. و«الوطنية للانتخابات»: ليس لنا ولاية على لافتات الدعاية فى الشوارع



كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة العدل أرسلت إشارة رسمية إلى مكاتب التوثيق والخبراء على مستوى الجمهورية، لبدء استعدادات استقبال المواطنين بشأن تحرير التوكيلات الخاصة بالمرشحين المحتملين لانتخابات رئاسة الجمهورية، المزمع إجراؤها خلال الأشهر القليلة المقبلة.



وأوضحت المصادر، لـ«الدستور»، أن الإجراء يستند إلى نص المادة الثانية من قانون الانتخابات الرئاسية، على أن «يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المرشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها».



وذكرت المصادر أن الهيئة خاطبت الهيئات القضائية الأربع «القضاء العادى، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة»، لترشيح أعضائها المقرر إشرافهم على اللجان العامة والفرعية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، التى يتوقع أن يبلغ حجم المشاركين فيها من الهيئات القضائية نحو ١٧ ألف قاضٍ، على جميع الصناديق المخصصة، بما فيها اللجان الخاصة بالوافدين من المحافظات داخل نطاق القاهرة الكبرى.



من جانبه، أكد اللواء رفعت قمصان، عضو الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، أن صفة «مرشح» لا تنطبق على أى من راغبى الترشح حاليًا، وأن الأمر يكون رسميًا عند تقدم الشخص الراغب إلى اللجنة بأوراق ترشحه وفحصها، وقبوله إذا استوفى الشروط القانونية، أما قبل ذلك فما يطلقه من دعاية لا تختص به الهيئة، ولا تدخل تلك الدعاية ضمن نطاق السقف المحدد بـ٢٠ مليون جنيه، موضحًا أن الهيئة ليس لها ولاية على أى من عمليات الدعاية أو اللافتات التى تعلق فى الأحياء والطرقات.

