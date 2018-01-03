مريت غالي.. قصة المصري الذي أنقذ الإثيوبيين من المجاعة

أغلب الذين يمرون فى شارع «مريت غالى» بوسط القاهرة لا يعرفون شيئًا عن الرجل الذى يحمل الشارع اسمه، وكثيرون منهم يظنونه من الأجانب الذين استوطنوا مصر فى زمن الاحتلال البريطانى، مثل «كلوت بك» و«لاظوغلى»، وربما يستغربون عندما يعرفون أنه ينتمى إلى العائلة «البطرسية»، إحدى أشهر العائلات السياسية فى مصر، وجده «بطرس غالى» مؤسس العائلة وأول قبطى يرأس الحكومة فى تاريخ مصر المعاصرة «١٩٠٨-١٩١٠».



وعاد اسم «مريت غالى» يتردد إعلاميًا قبل عام- بالصدفة كذلك- مرتبطًا بحادث تفجير الكنيسة البطرسية، العمل الإرهابى الذى هز مصر قبل عيد الميلاد فى ديسمبر ٢٠١٦، وراح ضحيته ٢٩ من الشهداء الأقباط، كان أصغرهم الطفلة «ماجى مؤمن»، التى قررت والدتها أن تحول قداس جنازتها إلى احتفالية لا سواد فيها ولا دموع، بل تزفها إلى السماء بالموسيقى والزغاريد، واستجابة لطلبها قامت إدارة الكنيسة بتزيين قاعة الصلاة التى تحمل اسم «مريت غالى». ولا بد أنك ستشاركنى الاستغراب والتساؤل الحائر: لماذا لم يحظ هذا الرجل بمكانة تليق بتاريخه وإنجازه الطويل المتنوع والمؤثر؟.. والأهم من ذلك كله: كيف لم يُذكر اسمه ولو فى إشارة عابرة خلال تلك المفاوضات المرهقة التى خاضتها مصر مع الجانب الإثيوبى فيما يتعلق بسد النهضة؟ تلك المفاوضات التى ظهر فيها أنه لا النظام الإثيوبى ولا المفاوض المصرى يعرفان شيئًا عن الدور الذى لعبه ذلك الرجل فى العلاقات المصرية ــــ الإثيوبية على امتداد عقود، كان فيها رسول الكنيسة المصرية وملاكها الذى أنقذ الشعب الإثيوبى من المجاعات والأوبئة، وله فى الوجدان الإثيوبى مكانة لا تمحوها السنوات ولا الأزمات.



قاد لجنة طبية لدعم «الأحباش» خلال الغزو البريطانى.. ومنع استقلال كنيستهم عن مصر

الملف الشخصى لـ«مريت بك نجيب بطرس غالى» يقول إنه ولد بالقاهرة فى ١٠ مايو ١٩٠٨، حصل على ليسانس الحقوق ودبلوم مدرسة العلوم السياسية من جامعة باريس عام ١٩٢٩، وعاد ليلتحق بالعمل دبلوماسيًا فى وزارة الخارجية، وليصل إلى كرسى الوزارة فى حكومة نجيب الهلالى الثانية وزيرًا للشئون البلدية والقروية «ما يعادل الآن وزارة التنمية المحلية».



كان «مريت بك»، أو «الابن المبارك» كما كان يسميه البابا كيرلس السادس، رجلًا متعدد الأنشطة والاهتمامات، إلا أن ما قام به فى توطيد العلاقات المصرية الإثيوبية منذ منتصف الثلاثينيات إلى نهايات السبعينيات من القرن العشرين يحتاج إلى وقفة وتأمل، خاصة أنه دور موثق وثابت وتشهد عليه مجموعة الوثائق التى قدمتها العائلة البطرسية لمكتبة الإسكندرية قبل نحو ١٢ عامًا.



وكان من حسن الحظ، كما قال لى أيمن منصور أحد أهم المسئولين عن المشروعات الثقافية وحفظ الذاكرة المصرية بمكتبة الإسكندرية، إن العائلة البطرسية كانت محتفظة بكل تاريخها فى حجرات مقفلة داخل الكنيسة البطرسية وظل العمل جاريًا لأرشفته ونقله طيلة ٦ سنوات، وكانت مجموعة مريت غالى من أبرز المجموعات الوثائقية فى مقتنيات العائلة البطرسية.



ذلك الدور نحتاج لاستعادته الآن بشدة، لسببين، أولهما تأكيد أن الأقباط كانوا ولا يزالون جزءًا أصيلًا من الحركة الوطنية المصرية، وأنهم كانوا ولا يزالون مواطنين لا رعايا.



أما السبب الثانى فالتأكيد على دور مصر التاريخى فى دعم الشعب الإثيوبى، وما قدمته من مساعدات لينال حريته ويتغلب على أزماته ومحنه، لكن يبدو أن النظام الذى يحكم إثيوبيا الآن ويتفنن فى صنع الأزمات لمصر ويقطع على المصريين مياه النيل لا يقرأ التاريخ، ويبدو أننا مضطرون لأن نقرأ له ومعه ما لا يعرفه أو يتجاهله.



عندما أرسل موسولينى فيالق الجيش الإيطالى لغزو إثيوبيا عام ١٩٣٥، أبدى المصريون تعاطفًا حقيقيًا مع الشعب الإثيوبى ونضاله لصد الغزاة، وهو تعاطف اتخذ شكلًا عمليًا، عن طريق تأسيس «لجنة دعم الحبشة» -اسمها الرسمى حينها- برعاية الأمير عمر طوسون.



وكان نشاط اللجنة يتكون من شقين، الأول كان سياسيًا ويتمثل فى الدفاع عن استقلال إثيوبيا وإصدار تقارير عن الأحداث هناك والانتهاكات التى تقوم بها القوات الإيطالية وإرسالها إلى دول العالم الحر ومنظماته الدولية.





أما الثانى فكان طبيًا متمثلا فى لجنة طبية تقرر إرسالها إلى إثيوبيا لتقديم الخدمات الطبية العاجلة للشعب الإثيوبى، مكونة من ١٢ طبيبًا و٦٠ ممرضًا و٣ كيميائيين. وكان «مريت بك غالى» على رأس تلك اللجنة الطبية التى قدمت خدمات جليلة وأسهمت فى تخفيف آلام الإثيوبيين طيلة سنوات المقاومة، وحظيت بشعبية واسعة بين الأحباش.



وفى تلك السنوات نجح مريت غالى فى مد شبكة متشعبة من العلاقات مع المجتمع الإثيوبى، وتضاعفت بعد نجاح الإثيوبيين فى الحفاظ على استقلالهم وإعادة إمبراطورهم، لكن سنوات الصراع خلّفت مجاعة طاحنة وأوبئة قاتلة، فاستغل «مريت غالى» علاقاته الدولية التى حققها فى سنوات عمله الدبلوماسى، ونجح فى تحريك منظمات الإغاثة الدولية لنجدة الشعب الإثيوبى.



وتجلى دور مريت غالى وحكمته فى الأزمة التى نشبت بين الكنيسة الإثيوبية والكنيسة الأرثوذكسية الأم فى مصر (كانت الكنيسة الإثيوبية حينها تابعة بشكل كامل لبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ويقوم بابا مصر بترسيم مطران إثيوبيا وترسيم أساقفته).



وفى سنوات الاحتلال الإيطالى للحبشة الخمس قام الطليان بعزل المطران القبطى وتعيين مطران جديد تابع لهم، كما غذّوا فى نفوس الإثيوبيين النزعة إلى الاستقلال عن الكنيسة المصرية.



ومع عودة الإمبراطور هيلا سيلاسى إلى عرشه بدأت الألغام التى زرعها الطليان فى الانفجار، وظهر العديد من التساؤلات، مثل: «ما مصير – الأنبا يؤانس – المطران الذى عينته سلطات الاحتلال؟، وما موقف الأساقفة الذين جاء بهم بعيدًا عن موافقة بابا الإسكندرية؟، وما مصير ما قام به من شعائر تخص الحياة اليومية للشعب الإثيوبى كالزواج والطلاق والتعميد؟، وهل أصبحت فى قيد البطلان والتحريم؟»، والأخطر: «كيف تتعامل الكنيسة المصرية مع مطالب الاستقلال التى بدأت ترفعها الكنيسة الإثيوبية وحقها فى إدارة شئونها بعيدًا عن التبعية الكاملة؟».

لذلك، أرسل البابا كيرلس السادس بطريرك الأقباط وقتها وفدًا للتفاوض مع الإثيوبيين، كنيسة وحكومة، كان «مريت غالى» من أبرز أعضائه، ونجح فى الوصول إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف، ويبقى على المكانة الروحية للكنيسة المصرية، بل ويوثق العلاقات المصرية الإثيوبية، سياسيًا واقتصاديًا، بافتتاح مفوضية مصرية فى أديس أبابا.

ونجح «مريت غالى» فى إقناع الحكومة المصرية بأن ترسل خبراءها ورجالها للمساهمة فى إدارة المصانع الإثيوبية وإعادتها إلى الإنتاج بعدما خربتها سنوات الاحتلال الإيطالى، وترسل معهم ما تيسر من مساعدات مالية وأدوات مدرسية لإعادة الحياة إلى إثيوبيا وتأكيد مكانة مصر فى القارة الإفريقية.

كان «مريت غالى» فى تلك السنوات هو مفوض الحكومة المصرية و«ملاك» الكنيسة القبطية ومبعوثها إلى إثيوبيا، وهو ما يعترف به ويشير إليه البابا كيرلس السادس فى تلك الرسالة التى أرسلها إليه يشكره فيها على ما قدمه للكنيسة من نصائح سديدة فى مسألة تعيين مطران جديد للحبشة بعد رحيل الأنبا باسيليوس، ما كان له أثره الطيب فى حفظ وحدة الكنيستين.

خاطبه البابا كيرلس فى رسالته بوصفه «الابن المبارك العزيز»: «بعد منحكم البركات وإمدادكم بصالح الدعاء.. تلقينا بالتقدير والارتياح خطاب بنوتكم المؤرخ فى ٢١ يناير ١٩٧١، وعلمنا ما جئتم به عن مسألة اختيار البطريرك الجاثليق الجديد، كما علمنا أيضًا الظروف والاتجاهات فى هذا الموضوع، ولا شك أنه يهمنا جدًا أن نعمل من جهتنا ما يكون له الأثر الطيب والوزن الأكبر فى نفوس أبنائنا الإثيوبيين إمبراطورًا وحكومة وشعبًا»، وأرفق البابا مع الخطاب رسالة أخرى طلب من «مريت» أن يسلمها لإمبراطور الحبشة.

عاش سنوات الجفاف فى أديس أبابا.. وشنودة استجاب لطلبه بدعم الإمبراطور بـ3 آلاف دولار

المواقف السابقة أكسبت «مريت غالى» شعبية ومصداقية لدى الأحباش، من الإمبراطور إلى رجل الشارع، وهو ما تجلى فى حدثين بالغى الأهمية والدلالة، فى مسيرة العلاقات التاريخية بين القاهرة وأديس أبابا.

الحدث الأول كان فى ١٩٧٤، حينها كانت موجة قاسية من التصحر والجفاف تضرب القارة الإفريقية، وعانت إثيوبيا خلالها من ظروف رهيبة وضربتها المجاعات والأوبئة، وباتت فى حاجة إلى معونات عاجلة.

حينها كان «مريت غالى» موجودًا فى إثيوبيا على رأس لجنة المساعدة المصرية، وقام بدور بطولى فى مواجهة الكارثة التى ضربت الشعب الإثيوبى، وفى إنقاذ الجوعى والمشردين، وهو ما يظهر من مراسلاته المتبادلة مع الكنيسة القبطية والبطريرك الجديد البابا شنودة الثالث.

من أديس أبابا كتب مريت غالى فى ٢٦ يونيو ١٩٧٤ تلك الرسالة: «إلى قداسة البابا البطريرك.. أتقدم لقداستكم بالإجلال والاحترام الزائدين راجيًا أن تكونوا فى أتم صحة، وبعد فأتشرف بأن أعرض أنى أعتقد أن ثمة ما يدعو لاتصال من قداستكم بجلالة الإمبراطور، لإشعاره بأن قداستكم والكنيسة القبطية جمعاء إنما تفكرون فيه دائمًا كما تفكرون فى شعبه وكنيسته وبلاده فى هذا الامتحان الذى تمر به إثيوبيا».

وأضاف: «إنى على يقين أن لفتة كهذه من قداستكم تكون مقبولة وذات وقع حسن جدًا، بل تكون شبه منتظرة فى الوقت الحاضر، وأقترح إعداد كتاب كريم من قداستكم (الأصل العربى مع ترجمة متقنة بالإنجليزية وأفضل منها الفرنسية إن أمكن) يتضمن العبارات الرعوية التى تناسب المقام، على أن يحمل هذه الرسالة الكريمة أحد الآباء المطارنة يأتى إلى إثيوبيا خصيصًا لهذا الغرض، وحبذا لو سمحت الظروف أن يكون نيافة الأنبا صموئيل (أسقف الخدمات بالكنيسة القبطية حينها) هو الذى يحمل رسالة قداستكم».

وتابع: «يحسن أن يحمل رسولكم الكريم هبة متواضعة من الكنيسة ليقدمها للإمبراطور كمساهمة صغيرة (غير منتظر من الكنيسة القبطية أن تسهم بالملايين مثلما تفعل حكومات أوروبا وبعض كنائسها، لكن المهم اللفتة) لمساعدة منكوبى القحط والمجاعة، وليكن المبلغ ما يوازى ٥٠٠ جنيه مصرى على الأقل بالعملة الأجنبية (الإثيوبية أو الأمريكية)، وحبذا لو صعد المبلغ لـ١٠٠٠ جنيه.

واستكمل: «أعتقد أن مراقبة النقد توافق على التصريح بالنقد الأجنبى لهذا الغرض الكريم، وإنى مستعد للمساهمة شخصيًا فى تنفيذ اقتراحى هذا، إذا ما حاز قبول قداستكم، كما أرجو بمبلغ ١٠٠٠ جنيه، وأتشرف بأن أرفق بهذا شيكًا بهذا المبلغ باسم قداستكم على بنك مصر ٤٥ شارع قصر النيل بالقاهرة، لتتفضلوا قداستكم باستخدامه لهذا الغرض.. وختامًا أقدم لقداستكم أسمى احترامى، وأطلب أن تذكرونى فى صلواتكم.. المخلص الأمين مريت نجيب غالى».

وتعددت رسائل «مريت» إلى البابا، ورد عليه بخطابات وبرقيات.. وفى النهاية استجاب البابا شنودة لطلبه، وقرر أن يتبرع بـ٣ آلاف دولار للإثيوبيين المتضررين من الجفاف، وحمل الأنبا باخميوس رسالة البابا وتبرع الكنيسة المصرية إلى إثيوبيا، وكان مريت غالى فى استقباله، ولم ينم إلا بعد أن وصل المبلغ إلى مستحقيه.

وكان لما فعله «مريت غالى» وما قدمه للشعب الإثيوبى فى سنوات الشدة أثره الطيب فى توطيد العلاقات بين الكنيستين والشعبين والحكومتين، وله قيمته فى الحدث الثانى الذى كان حاضرًا فيه بمواقفه وخبرته.

ونقصد بذلك الحدث التوتر الحاد فى العلاقات السياسية بين البلدين عقب الانقلاب الشيوعى الذى قام به مانجستو هيلامريام فى إثيوبيا وخلافه الحاد مع الرئيس السادات.

وفى تلك السنوات العصيبة نجح مريت غالى فى الحفاظ على شعرة معاوية بين الطرفين بحكم علاقاته الوثيقة بالكنيسة القبطية فى البلدين، وبحكم رصيده الكبير لدى الأحباش، فلم ينسوا أبدًا ما قدمت يداه من خير لهم، ولم ينسوا أنه تكفل بتعليم أبنائهم على نفقته الشخصية فى القاهرة، وبكوه بحرارة وصدق عندما رحل فى العام ١٩٩١. نتذكر مريت غالى القبطى المصرى الذى أوقف سنوات طويلة من حياته لدعم الشعب الإثيوبى، لكن يبدو أن الذين يجلسون على مقاعد السلطة الآن فى أديس أبابا لا يقرأون التاريخ، ولا يعرفون أن الذى أنقذهم من المجاعة قبطى مصرى، لا يستحق أحفاده كل هذه المؤامرات والمماطلات لحرمانهم من مياه النيل.. نتذكر مريت بك لعل الذكرى تنفع الإثيوبيين.

