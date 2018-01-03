رئيس جهاز التنسيق الحضاري: فقدنا العديد من العمارات التاريخية.. والتعديات منتشرة في 3 محافظات

ترميم200 مبنى فى وسط القاهرة من الخارج.. ومشروع لتطوير الجيزة وتحويل هضبة الهرم لمنطقة أثرية خلال الفترة المقبلة



قال المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، إن إنجازًا كبيرًا تحقق خلال الفترة الأخيرة، فيما يتعلق بآليات عمل الجهاز، يتمثل فى الحصول على الضبطية القضائية، بما أتاح للجهاز دورًا فى تفعيل القانون.

وأضاف «أبوسعدة»، أن الجهاز كان له دور مهم فى حفظ الذاكرة القومية للبلاد، من خلال مشروعين، الأول «عاش هنا»، الذى كان له صدى جيد جدًا، بالإضافة لمشروع «حكاية شارع»، بهدف توثيق الشوارع، التى تحمل أسماء شخصيات هامة.. وإلى نص الحوار:

■ ماذا حقق الجهاز منذ توليك رئاسته خلال ٣ أعوام؟

- درسنا تعديلات قانون «١٤٤»، الخاص بتنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط، لتحقيق الموازنة بين مصالح الأفراد الذين يملكون العقارات، وتراث الدولة والحفاظ عليه، كما تم وضع مواد جديدة تلائم مصلحة الأفراد والمصلحة العامة.

وكان لا بد من النظر إلى منطقة وسط البلد بشكل مختلف، لذا وضع الجهاز قواعد وأسسًا ومعايير للتعامل مع هذه المنطقة، ووضع قوانين خاصة مثل قانون (١١٩) لحماية المناطق التراثية على مستوى الجمهورية، وفى الفترة الماضية، وضعنا اشتراطات لمحافظتى بورسعيد والإسكندرية لحماية ما تبقى من تراثهما، فضلًا عن اشتراطات لمناطق عدة مثل «جاردن سيتى والمعادى والزمالك والقاهرة التاريخية والفاطمية».

كما أعد الجهاز قاعدة بيانات، تعد أرشيفًا قوميًا للمبانى التراثية على مستوى الدولة، وأصبحت مصر من الدول الرائدة فى إعداد هذا النوع من الأرشيف، ويمكننا القول إننا نمتلك قاعدة بيانات قوية وموثقة، بها كل المعلومات عن تلك المبانى، ونفذنا مشروعات رائدة فيما يتعلق بالحفاظ على المبانى التراثية بوسط البلد، مع إعداد تخطيط وتوظيف بعض الممرات مثل «ممر بهلر» و«الألفى»، والآن يتم العمل فى ممرى «الشريفين» و«البورصة».

■ وماذا عن «القاهرة التراثية»؟

- يؤدى الجهاز حاليًا دورًا فعالًا فى أعمال اللجنة القومية للحفاظ على القاهرة التراثية، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، فيما يتعلق بالجانب الفنى ووضع رؤية لتطوير المبانى، وتم الانتهاء من تطوير نحو ٢٠٠ مبنى معمارى بوسط القاهرة، لكن الترميم تم من الخارج فقط، ولم نستطع حتى الآن الترميم من الداخل، لأن تلك العقارات تعد ملكيات خاصة وليست ملك الدولة، فالجهاز يرمم الشكل العمرانى للمدينة فقط.

وكان للجهاز دور مهم فى حفظ الذاكرة القومية للدولة، من خلال مشروعين، الأول هو «عاش هنا»، الذى كان له صدى جيد جدًا، بالإضافة لمشروع «حكاية شارع»، بهدف توثيق الشوارع، التى تحمل أسماء شخصيات مهمة، حتى تظل تلك الأسماء حاضرة فى ذاكرة المترددين على الشوارع.

■ ماذا قدم الجهاز لتنمية الوعى بالتراث العمرانى؟

- وقعنا بروتوكول تعاون مع دار الكتب والوثائق القومية، لتوثيق التاريخ الشفهى بمنطقة وسط القاهرة، وسيتوفر بدار الكتب قاعدة بيانات لتاريخ وحكايات المبانى من الناحية العمرانية والمعمارية، فضلًا عن الندوات المتعددة والمتنوعة بالنوادى ومراكز الشباب للتوعية بأهمية التراث.

وأطلقنا حملة بعنوان «مع إعلاء قيم الجمال فى مصر» منذ سنة، بدعم من منظمة «اليونسكو»، وكذلك مشروع تطوير قرية حسن فتحى بالأقصر، الذى يعد أحد المشروعات المهمة، التى تعيد لنا نظامًا وفلسفة فى العمارة تكاد تكون غير موجودة، رغم أنها مدرسة أكثر ملاءمة مع العمارة المصرية.

■ تعانى الميادين والحدائق التراثية من تلوث بصرى فادح.. فهل اتخذتم خطوات لمعالجة ذلك؟

- نفذنا مشروعًا لتجميل ميادين مصر، وتم تسليم أكثر من ٥٠ ميدانًا للمحافظات لوضعها فى خطة التطوير، ونظمنا ورشتين تدريبيتين بين نقابة المهندسين وجمعية «الإعلان فى مصر»، وكان لتلك الورش دور مهم فى لفت انتباه الدولة إلى وجود بعض التجاوزات فى وضع الإعلانات ببعض المناطق.

لذلك صدر قرار رئيس الوزراء بإيقاف تركيب الإعلانات الجديدة، لحين تصحيح وضع الإعلانات القائمة، وتم التنسيق بين الجهاز والمحافظات، وتسليمهم اشتراطات تتعلق بوضع اللافتات والإعلانات فى الشوارع، فضلًا عن وضع أسس ومعايير لوضعها.

أما بالنسبة لمشروع الحدائق التراثية، فهو من المشروعات المهمة، لذا نتعامل معها بطريقة خاصة، وتم إعداد قاعدة بيانات وأرشيف كالمبانى التراثية، فضلًا عن تشكيل لجنة من كبار أساتذة العمارة فى مصر، بهدف وضع أسس ومعايير التعامل مع الحدائق التراثية.

وتم عرض التجربة على الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، فتبناها، وحاليًا يتم الإعداد للبدء فى ٤ حدائق كمرحلة أولى من خلال المحليات لإعادة الوجه الحضارى لتلك المناطق.

■ ما أبرز المعوقات الرئيسية التى واجهتك فى عمل الجهاز؟

- أبرزها أن الناس التى تمتلك تلك الثروة من المبانى التراثية لا تعى قيمتها، وتغلب مصلحتها الشخصية وتهدم تلك المبانى، لذا أسرع الجهاز فى تعديل القانون ١٤٤ للموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الفردية، من خلال وضع آليات للتعويضات والشراكة والحفاظ على تلك المبانى.

وفى الفترة الأخيرة فقدنا العديد من المبانى التراثية بالإسكندرية، وقد تكون بعضها نتيجة أحكام قضائية لإجراءات إدارية معينة، أو أن أصحاب تلك المبانى يهدمونها عمدًا. أما بقية الأمور فتسير بشكل طبيعى بالنسبة إلينا كجهاز مختص فى رسم سياسة ووضع رؤى وفلسفة وخطط للتعامل مع الفراغات العامة والحفاظ على المبانى التراثية، بالاستعانة بخبراء وأساتذة جامعة ومعماريين متخصصين، وهذا هو قرار إنشائنا من الأساس.

■ كيف يسعى الجهاز لحل الأزمات التى تواجهه؟

- فى البداية لم يكن لدينا أى دور، أما الآن فالأمر اختلف، فبمجرد تعرض أى مبنى أثرى للتعدى تتم إحالته للنيابة وتحرير محضر له، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، التى قد تصل فى بعض الحالات إلى فرض عقوبات بالحبس، وذلك فى ضوء الضبطية القضائية الممنوحة لنا.

■ ما أبرز التعديلات التى تمت على القانون ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦؟

- تم الانتهاء بالفعل من تعديلات قانون ١٤٤ وناقشته اللجنة المختصة فى وزارة الإسكان، وهو فى مرحلة الانتهاء منه حاليًا، ليتم عرضه على مجلس الوزراء ومجلس الدولة، ومن ثم إلى مجلس النواب لإقراره بشكل رسمى.

وتضمنت التعديلات بنودًا عديدة منها: آليات عمل اللجان، وتصنيف المبانى، وإنشاء كيان يقوم بأعمال الصيانة والإدارة والتشغيل لهذه المبانى، ومدة عمل اللجان المختلفة من خلال إلزامها بمدد معينة وإخطار أصحاب الشأن، وانتهاء لجان الحصر من عملها فى وقت معين، فضلًا عن تعديلات خاصة بالتعويضات المالية والعينية وآليات التسجيل وتشكيل اللجان المختلفة ونوعياتها.

وأهم ما فى القانون هو الكيان، الذى يستطيع الحفاظ على هذه المبانى، فالجهاز يقوم بعملية تسجيل بيانات فقط، ولأنه من الضرورى الحفاظ على المبانى التراثية شكل الجهاز لجنة ثانية لإعداد كود للتعامل مع تلك المبانى.

■ هل سجل الجهاز تعديات على المبانى التراثية خلال فترة رئاستك؟

- سجل الجهاز العديد من التعديات بمناطق كثيرة، سواء فى الفراغات بين العمارات، أو بواجهات المحلات، خاصة التجارية منها، التى وصلت للتشويه فى واجهات العديد من المبانى التراثية المخالفة للقانون، وكانت أبرز تلك التعديات بالقاهرة والإسكندرية والجيزة.

■ هل تم إدراج قصر «سعيد باشا حلمى» كأثر؟

- نعم، مدرج كأثر، لكن لم يتم التعامل مع صاحبه منذ بيعه، فالتسجيل لا يمنع البيع أو الشراء، بل يمنع تعرض الأثر لتعديل فى طبيعته المعمارية، وطالما أن القصر مسجل كتراث لدى الجهاز، فقبل أن يقدم مالكه على تنفيذ مشروع تطوير لابد أن يعود للجهاز لتقديم الرسومات الخاصة بالمشروع.

■ متى سينتقل نشاط الجهاز من القاهرة التاريخية والخديوية إلى المحليات؟

- يحاول الجهاز من خلال خطته توزيع جهوده على مستوى الجمهورية، وألا يتركز الاهتمام على محافظة واحدة، وبالفعل انتقل الجهاز للمحليات، ويعمل حاليًا فى «الكوربة» بمنطقة مصر الجديدة، لتطوير عددٍ من العمارات، كما تم تطوير العديد من المبانى فى بورسعيد وبالتحديد بشارع فلسطين المطل على قناة السويس.

وحاليًا يتم التخطيط لإعداد مشروع تطوير للجيزة بوضع أسس ومعايير للحفاظ على منطقة هضبة الهرم المحيطة بالمنطقة الأثرية، لتكون كالقاهرة التاريخية والخديوية.

■ هل للجهاز دور فى حل أزمة العشوائيات؟

- للعشوائيات جهاز وصندوق خاص لتمويلها، و«التنسيق الحضارى» يعمل على الفراغات العامة وتحقيق جودة الحياة، أما تطوير المناطق العشوائية وإقامة إسكان بديل يكون من خلال صندوق تمويل المناطق العشوائية، وهذا كيان مختلف عن «التنسيق الحضارى».

■ لماذا يلومكم الفنانون التشكيليون ونقابتهم على عدم الاستعانة بهم؟

- استعنا بالفن التشكيلى فى عدة مشروعات، كان آخرها مشروع تطوير منطقة كورنيش «القليوبية – بنها» لوضع أعمال فنية، وتمت مناقشته منذ أيام قليلة مع محافظ القليوبية، وتم اعتماده ووضعه فى خطة عاجلة للتنفيذ.

ما رأيك فى فكرة وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى لإنشاء الجهاز؟

- وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى له الفضل فى تواجد هذا الجهاز، وهو مبادرة مهمة جدًا، وأرى أن رؤية الوزير فاروق حسنى أن يتبع الجهاز ثقافة الدولة وهويتها، صائبة، حتى يرسم السياسة ويضع الرؤية ولا يتأثر بالإجراءات التنفيذية التى تتم داخل المحليات. فالجهاز جهة مستقلة، تابعة لوزارة الثقافة، ترسم سياسات وزارة الثقافة للحفاظ على هوية الدولة، معماريًا وعمرانيًا، ووضع استراتيجيات العمل.





