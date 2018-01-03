النفط يوسع مكاسبه.. و«نايمكس» أعلى 61 دولارًا

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى فى عامين ونصف خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم توقعات تراجع مخزونات الخام الأمريكية بالتزامن مع التوترات في إيران.



ويعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم بيانات المخزونات في الأسبوع الماضي، قبل أن تصدر الأرقام الرسمية عن إدارة معلومات الطاقة غدا الخميس، وسط توقعات باستمرار تراجع المخزونات.



وتلقت أسعار النفط دعما من الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها إيران منذ الخميس الماضي، مع حقيقة أن طهران ثالث أكبر منتج للخام في "أوبك".



وارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنحو 1.4% إلى 67.50 دولار للبرميل، وزاد الخام الأمريكي "نايمكس" بنسبة 1.8% ليسجل 61.45 دولار للبرميل.



وكانت مخزونات النفط في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار 4.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 ديسمبر الماضي، وفقًا لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية.