الاتحاد الأوروبي ينتقد تصويت الكنيست على قانون الإعدام

ندد الاتحاد الأوروبي، بتمرير الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون الإعدام بحق فلسطينيين أدينوا بتنفيذ عمليات.



ووصفت سفارة الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل هذه الخطوة بأنها "مهينة، وتتعارض مع الكرامة الإنسانية".



وقالت في بيان نشره موقع "عرب 48"، مساء اليوم، إن الإعدام "قصاص لا إنساني ومهين، وليس له أي تأثير رادع".



وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت بالقراءة الأولى، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون بأكثرية 52 مقابل 49 عضوا من أصل 120 هو عدد أعضاء الكنيست الإسرائيلي.



وقدّم مشروع القانون عضو الكنيست، روبرت إليطوف، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "يسرائيل بيتينو" الذي يترأسه وزير الجيش أفيغدور ليبرمان.