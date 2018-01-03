واثق الخطوة يمشى ملكًا.. «صلاح» على عرش الكرة الإفريقية

قبل ١٢ عامًا، قرر «صلاح غالى»، أحد أبناء قرية «نجريج» التابعة لمدينة «بسيون» محافظة الغربية، أن يحقق حلمه القديم، وأن يبذل كل ما فى وسعه من أجل رؤية نجله فى المكانة، التى فشل أن يصل إليها هو شخصيًا حين كان صغيرًا.



ملّ الرجل من إرهاق ومشقة الطريق من «بسيون» إلى «المحلة»، التى يذهب إليها يوميًا لإلحاق طفله «محمد» بفريق «البلدية»، لكن الأمل دبّ فى نفسه من جديد عندما علم بوجود أكاديمية نادى «المقاولون العرب» فى مدينة طنطا، ليبدأ فيها الطفل الصغير أول فصول أجمل رواية فى حاضر المصريين اسمها «محمد صلاح». كل أمانى الحاج صلاح غالى ــ كما يناديه أهل قريته ــ اقتصرت على رؤية نجله يلعب لأحد أندية الدورى المصرى، ويجلس أمام التلفاز يشاهده ويتحاكى به وسط الأهل والأقارب، لم يدرِ أبدًا أن سهره وسفره وتعبه كانت مقدمة لحدث سيغير مصير وأقدار المصريين، ولحكاية ستبقى خالدة تتوارثها الأجيال، وتتحاكى بها الكتب والصحف والقنوات. اليوم.. تدخل الحكاية الأجمل فى حياة المصريين عهدًا جديدًا عندما يقف نجم ليفربول محمد صلاح على منصة الاتحاد الإفريقى خلال الاحتفالية، التى ستٌقام بمدينة «أكرا» الغانية، لتتويج الفرعون حاكمًا وملكًا على عرش القارة السمراء، وفق جميع التوقعات.





الكرة البسيطة.. سر أبناء كرويف الذى أجاده ميسى وانتقل إلى النجم المصرى

عندما يتحدث الأسطورة بيب جوارديولا عن ليونيل ميسى، تشعر بعينين ممتلئتين بالدموع عشقًا، وفى كلماته تلمس إعجاب طفل مغرم لا يليق بمؤسس ومبدع كرة القدم الحديثة، وإذا سألته عن سر هذا الساحر الأرجنتينى، تجده ليس لغزًا أو أمرًا محيرًا: «البساطة».



يقول بيب جوارديولا: «ليونيل ليس أفضل لاعب فى العالم، لأنه قادر على مراوغة ٤ أو ٥ مدافعين وتسجيل الهدف بهذا الشكل المتكرر، بل لأنه يؤدى الأشياء السهلة أفضل من أى لاعب آخر».

ويضيف «جوارديولا»: «تعلمنا فى (لامسيا) على يد يوهان كرويف، أن أصعب شىء هو القيام بالأمور السهلة بإتقان، وسرنا على هذا النهج، نلعب السهل الممتنع، لكننا نُتقنه أكثر من أى فريق آخر، فصرنا الأفضل فى العالم».



طالت المقدمة، لكنها باختصار شديد هى سر ليونيل ميسى اللاعب الأفضل فى التاريخ، وسر بيب جوارديولا المدرب الأفضل فى التاريخ، وسر محمد صلاح، اللاعب الأفضل فى تاريخ إفريقيا، بمشيئة الله، وسر عموم الحياة.. «البساطة».



ربما يتفوق شيكابالا ورمضان صبحى على «صلاح» فى المهارات الفردية، ومؤكد أن تريزيجيه وأحمد فتحى أكثر منه قوة، لكنه يتميز عنهم جميعًا ببساطة أسلوبه فى اللعب، يتحرك كثيرًا، ويتمركز بصورة جيدة، يمرر لأقرب لاعب بشكل مباشر ولا يبحث عن التعقيد.



كرة القدم ليست شيئًا صعبًا.. آمن صلاح بذلك، وصار يقينًا لديه، فطاوعته وبحثت عنه أينما ذهب، ليسجل ويصنع الفرحة دائمًا، بينما يبحث «شيكا» و«رمضان» عن الخصوم لاستعراض مهاراتهما، ويفضلان المراوغات والجماليات أكثر، ويسعيان إلى «الكوبرى» و«البدال» أو الوقوف على الكرة، لخطف الآهات والشير واللايكات، فتدنى عطاؤهما رغم عظمة موهبتهما.



عندما ذهب إلى نادى بازل السويسرى فى سن مبكرة، لم يخشَ الغربة فى بلد لا يعرفه، لا يرافقه فيه صديق أو قريب، لم يقل إن الدورى المصرى أقوى من الدورى السويسرى الضعيف، مثلما سخر عدلى القيعى من عصام الحضرى عندما هرب إلى «سيون» منذ ١٠ سنوات، لم يتعجل العودة ويهرب من الوحدة، كما هرب عشرات النجوم وعادوا فاشلين من رحلة الاحتراف.



عندما جاء عرض «بازل» إلى «المقاولون العرب»، قرر صلاح أن يعتلى سلالم المجد بالخطوة الأولى، ولم ينتظر القفز إلى قمة «البريميرليج» بـ«البراشوت»، كما انتظر متعب طويلًا فسقط بين الصغار مؤخرًا. حمل حقائبه وانتقل إلى سويسرا، لم تكن عيناه صوب لندن ومدريد من البداية، فهو رجل بسيط ابن رجل بسيط، انتقل بالبساطة من المنزل إلى الشارع، ومنه إلى المستطيل الأخضر، يخطو الخطوة تلو الأخرى دون حسابات وتعقيدات، عمل منذ اللحظة الأولى على تحقيق أهداف فريقه السويسرى ونجح فى قيادته إلى تحقيق ما أراده، فنال ما أراد من العروض الكبيرة فى لندن ومدريد وميلان، حتى بدأ الجميع يسعى لخطف اللاعب الشاب الصاعد بقوة الصاروخ.



عندما انتقل محمد صلاح مؤخرًا من روما الإيطالى إلى ليفربول الإنجليزى، كان يُعاب عليه قلة مراوغاته، وربما يراه الكثيرون لا يُجيد المراوغة من الأساس، ورغم ذلك جاء إلى «الريدز» كأغلى صفقة فى تاريخ الفريق العظيم. جاء فقط لأنه يحقق الأهداف المرجوة بطريق أيسر وأسهل، وتعلم فلسفة الكبار، فالكرة لا تحتاج لساحر يراوغ نصف الفريق، أو مصارع يزيح كل من يقابله، بل تحتاج للاعب يجيد تقديم أساسيات كرة القدم «التسليم، والاستلام»، والتحرك بإتقان، هذا هو السر الذى قال عنه يوهان كرويف، وحققه جوارديولا فكان لاعبه ميسى الأفضل فى التاريخ، وعلى خطاهم يسير المصرى صلاح، فهل يستفيد اللاعبون المصريون من الدرس؟



من ضربة جزاء المونديال لـ«صاروخية غانا».. 5 مشاهد صنعت مجد «بيكاسو»

كان «٢٠١٧» هو أهم عام فى تاريخ محمد صلاح، وربما فى تاريخ الكرة المصرية، لكونه حافلًا بالانتصارات الكروية، وارتفع فيه اسم مصر فى ملاعب أوروبا والعالم، وتغنت الصحف والمواقع فى كل مكان بمنتخب «الأحمر والأبيض والأسود».



مشاهد كثيرة خلال هذا العام صنعت أفضل مواسم صلاح، وجعلته المرشح الأول لنيل جائزة اللاعب الأفضل فى إفريقيا، كان أهمها على الإطلاق لقطة ضربة الجزاء التى سجلها فى الدقيقة الأخيرة أمام الكونغو، ليعود بالفريق المصرى إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ عام ١٩٩٠.



ثانى المشاهد التى لن ينساها المصريون للفرعون هذا الموسم، لقطة سقوطه على أرض الملعب عندما استقبل مرمى عصام الحضرى هدف التعادل الكونغولى قبل نهاية المباراة بدقائق، لقطة سقط فيها صلاح فى وسط الملعب وسقطت فيها قلوب مائة مليون مصرى، ثم نهض وقفز يشجع زملاءه ويطالبهم بالتقدم واستكمال المباراة.



ارتدى صلاح بهذه اللقطة ثوب القائد العظيم المحفز، قبل أن يعود بعدها بدقائق ويختم المشهد بلحظة بكى فيها برج العرب، وتحولت مدرجاته إلى بحور دموع من الفرحة والسعادة ورسم بقدميه على وجوه الجمهور العاشق أجمل لوحات الكون، فجعل من الجمهور أنفسهم أبطالًا تتغنى بهم المواقع وتستقبلهم الفضائيات.

ثالث مشاهد صلاح العظيمة فى هذا العام، كانت فى مباراة فريقه ليفربول أمام ماريبيور السلوفينى، عندما سجل أول هاتريك له ولأى لاعب مصرى فى دورى أبطال أوروبا، البطولة الأهم على مستوى الأندية فى العالم، ونجح فى منح فريقه ليلتها فوزًا عريضًا بـ٧ أهداف. رابع المشاهد الكبيرة، تسجيله الهدف رقم ١١ فى بطولة الدورى الإنجليزى، وكان أمام ستوك سيتى فى المباراة التى سجل فيها هدفين، ليتصدر ترتيب هدافى البطولة المحلية الأقوى فى العالم لأول مرة، متفوقًا على هارى كين صاحب الـ١٠ أهداف وقتها، ويصبح حديث الصباح والمساء فى بلاد الإنجليز ومعه يرتفع طموح المصريين إلى السماء: «ننتظرك فى مدريد وبرشلونة يا مو». خامس المشاهد التى تركت أثرًا كبيرًا لدى المصريين، هى الكرة الثابتة التى سددها صلاح بقوة الصاروخ أمام منتخب غانا فى بطولة أمم إفريقيا الأخيرة، التى كانت مفتاح الصعود إلى الدور التالى، ثم الوصول إلى نهائى البطولة، التى غاب الفراعنة عن المشاركة فيها ٣ مرات متتالية.



كوبر وكلوب وصاحب نصيحة «الريدز».. 3 ساهموا فى الإنجاز

لن ينسى صلاح بالطبع من ساهموا فى ظهوره بهذا الشكل العظيم خلال الموسم المنقضى، لكن هناك شخوصًا بأعينهم يجب أن يعرف أنهم شركاء حقيقيون فيما وصل إليه.

أول شخص يستحق التحية والشكر من صلاح هو الشخص الذى نصحه بالانتقال إلى ليفربول، وجعله يفضل عرض الفريق الإنجليزى على باقى العروض فى إيطاليا وإسبانيا، فكان الاختيار الأفضل فى التوقيت المثالى.

ثانى الأشخاص الذين أثروا فى مسيرة الفرعون هذا العام، هو يورجن كلوب، فهو سر تطور اللاعب بعد إعادة توظيف أدواره وعلاج جوانب القصور، التى كان يعانيها مع روما، فلم يعد صلاح ذلك اللاعب، الذى يظل ملتصقًا بالخط لا يفارقه لحظة وينتظر الكرة الطويلة خلف المدافعين للتسجيل.

وتحول مع كلوب إلى لاعب جديد يمكن أن يلعب فى عمق الملعب، ووصل الأمر إلى توظيفه فى مركز رأس الحربة الوهمى تمامًا، كما فعل بيب جوارديولا مع ليونيل ميسى، فنجح فى استخراج كل الطاقات منه وإظهاره فى أفضل الصور، وصار لاعبًا متطورًا يقوم بأدوار جديدة ساعدته فى التألق والمنافسة على لقب هداف أقوى دورى فى العالم.

ويأتى الأرجنتينى هيكتور كوبر، كثالث أكثر الشخصيات تأثيرًا فى مسيرة محمد صلاح هذا الموسم، بداية من بناء فلسفته واستراتيجية لعبه على صلاح، وهو ما جعل من مصر «منتخب صلاح»، وسخر جهود الجميع للتخديم على النجم الأول وربما الأوحد، فكانت طريقته، الحل الأمثل لصناعة الحدث الأهم، وجعل صلاح عريس الحفل.

لعب الأرجنتينى بحسابات براجماتية، وشكل تكتيكى هدفه حصد النقاط بأقصر الطرق، فأسهمت خطته فى إظهار صلاح بطلًا ونجح فى الوصول إلى كأس العالم، فى حين حرم مدربون كُثر نجومًا أفارقة كانوا ينافسون صلاح على جائزة الأفضل فى إفريقيا، من الوصول إلى كأس العالم بفضل أساليبهم التكتيكية غير الجيدة، فقلت فرصة بعضهم وانعدمت فرص آخرين.

