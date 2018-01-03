سنغافورة تحظر فيلم وثائقي عن عهد التميمي

حظرت سنغافورة عرض فيلم وثائقي فلسطيني، يصور فتاة مراهقة - عهد التميمي- والتي حظيت مؤخرا باهتمام إعلامي واسع، بعد تصويرها وهي تصفع جنديا إسرائيليا.



وكان من المقرر عرض فيلم "إشعاع المقاومة" والذي أخرجه الامريكي، جيسي روبرتس في مسرح "ذا بروجيكتور" غدا الخميس، كجزء من مهرجان "سنغافورة للسينما الفلسطينية" لعام 2018.



لكن الفيلم الذي يستمر 59 دقيقة تلقى تصنيفا "غير مسموح به لجميع التقييمات" من هيئة "إنفوكوم" لتطوير الاعلام، وهو ما يحول دون عرضه وتوزيعه في سنغافورة.



ويروي الفيلم الوثائقي قصة فتاتين صغيرتين، هما جنى عياد (11 عاما)، وعهد تميمي (16 عاما)، اللتان نشأتا في بلدة "النبي صالح" في الضفة الغربية التي يحتلها الاسرائيليون.



وكانت السلطات الاسرائيلية قد وجهت لتميمي اتهامات بالاعتداء الشهر الماضي، بعد تصويرها وهي تركل وتصفع قوات الاحتلال، خارج منزل أسرتها.



ووقعت المواجهة بعد لحظات من إطلاق القوات الاسرائيلية النار على قريبها في وجهه برصاصة مطاطية وإطلاقها الغاز المسيل للدموع على منزل أسرتهما.



ووصفت الهيئة سرد الفيلم، الذي تم إخراجه قبل اعتقال تميمي بأنه "مشوه" و"تحريضي".



وحذرت الهيئة من أن الفيلم الوثائقي "يحرض النشطاء على مواصلة المقاومة ضد المعتدين المزعومين" وربما يسبب تنافرا بين الاجناس والاديان المختلفة في سنغافورة".



وكان القرار مفاجئا لمنظمة المهرجان، عديلة فو، التي قالت لصحيفة "توداي" إنها تعتقد أنه "فيلم جيد حقا".