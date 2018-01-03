أرصاد: طقس مائل للدفء على «الدقهلية».. والعظمي 21

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الاربعاء، حالة الطقس في محافظة الدقهلية؛ حيث تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، ليسود طقس دافئ صباحًا، بارد فى أول الليل شديد البرودة في آخره.



أمّا بالنسبة لدرجات الحرارة؛ فتبلغ الكبرى 21، والصغرى 11 درجة مئوية، وبعد أوقات الظهيرة تصل درجة الحرارة إلى 22 الكبرى، 13 الصغرى، وتصل درجات الحرارة ليلا الكبرى 18، والصغرى 12 درجة مئوية.



وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة.