استقرار أسعار الخضروات فى أسواق الدقهلية اليوم

استقرت أسعار الخضروات بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، حيث سجل سعر كيلو الطماطم 3 جنيهات، البطاطس 3 جنيهات، البصل 4 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 8 جنيهات، البامية 20 جنيها، الليمون من 4 - 8 جنيهات.



وبلغ سعر كيلو الكوسة 5 جنيهات، الخيار 4 جنيهات، الثوم 18 جنيها، الفلفل 6 جنيهات، الباذنجان 4 جنيهات، الملوخية 8 جنيهات، الفلفل الألوان 10 جنيهات، الفلفل البلدي 6 جنيهات، الجزر 5 جنيهات، البطاطا 5 جنيهات، القلقاس 6 جنيهات.



فيما بلغ سعر الباذنجان الرومي 6 جنيهات، والباذنجان الأبيض 3.5 جنيه، والفلفل البلدي بـ 4 جنيهات، والثوم بـ21 جنيهًا، والبسلة 15 جنيهًا، والسبانخ بـ 3.5 جنيهًا، وبلغ سعر حزمة الخس جنيهان، وخس "كابوتشي" 4جنيهات، والفجل والجرجير الحزمة بجنيها واحد.