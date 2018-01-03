القاهرة : الأربعاء 03 يناير 2018
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الأربعاء 03/يناير/2018 - 09:03 ص

استقرار أسعار البيض والدواجن فى أسواق الدقهلية اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الدقهلية - سالى نافع
dostor.org/2009848

استقرت أسعار الدواجن والبيض فى أسواق محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، بجميع الأسواق على مستوى المحافظة.

وسجل سعر القطاعي للدواجن البيضاء نحو 19 جنيهًا، وبلغ سعر الدواجن البلدي نحو 23 جنيهًا، وسجل سعر البط المسكوفي نحو 24 جنيهًا، كما تشهد المحافظة، خلال تعاملات اليوم استقرارا في أسعار البيض، حيث بلغ سعر كارتونة البيض الأحمر 35 جنيهًا.

وبحسب التجار، بلغ سعر بيض مائدة أحمر كبير 31 جنيهًا، وبيض أبيض مائدة كبير 32 جنيهًا، بيض بلدي 35 جنيهًا للكرتونه التى تحتوى على 30 بيضه.

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