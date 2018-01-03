مستشار خامنئي: لم ولن نخضع للذل.. ونفوذنا في المنطقة سيتعزز

قال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أمس الثلاثاء، إن طهران لم ولن تخضع للذل، مؤكدا بأن الفتن لن تستمر وسيتعزز نفوذ إيران في المنطقة.



وأشار ولايتي في حديث له، إلى الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، مبينا أن "الأعداء قد كشفوا أوراقهم خلال الفتنة الجديدة أسرع من فتنة عام 2009".



وقال إن "إيران التي ترفع راية المقاومة ستقوم باقتلاع جذور الصهاينة في المنطقة"، مضيفا: "إيران لم ولن تخضع للذل، وإن الكشف عن الطبيعة الحقيقية للأعداء هي من ألطاف الله، ومرة أخرى سيتم الكشف عن طبيعتهم".



ولفت مستشار خامنئي إلى أنه: "خلال السنوات الأخيرة، مرّغ محور المقاومة بزعامة إيران أنف أمريكا وحلفائها بالتراب"، وتابع: "الصهاينة اعترفوا بأن ما يقوله قاسم سليماني وحسن نصرالله سيتحقق".



وأردف بالقول: "أمريكا وحماتها قد أوجدوا داعش، وترامب أيضا في حملته الانتخابية كشف مرارا عن هذا الأمر وفضحه أشخاصا مثل كلينتون".



وشهدت عدة مدن إيرانية لليوم السادس على التوالي، احتجاجات شعبية واسعة ضد سياسات الحكومة وغلاء الأسعار، وللمطالبة بإصلاحات اقتصادية، بينما قُتل عدد من المحتجين ورجال الشرطة في التظاهرات.