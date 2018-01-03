تجديد حبس 11 متهمًا خططوا لاستهداف الكنائس وتنفيذ عمليات إرهابية

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس 11 متهما من عناصر إحدى الخلايا الإرهابية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بتشكيل خلايا إرهابية فى نطاق محافظات الإسكندرية والقليوبية والوادى الجديد، بهدف ارتكاب عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والمواطنين.



وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على المتهمين فى ضوء ما كشفت عنه تحريات جهاز الأمن الوطني، من أن المتهمين يخططون لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد المنشآت الهامة والحيوية ودور عبادة المواطنين المسيحيين، وارتباط عدد منهم بكوادر الإرهابيين بشمال سيناء، واتخاذهم أوكارا ومزارع للتدريب على استعمال الأسلحة النارية بهدف استخدامها فى عملياتهم الإرهابية.



ويواجه المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.