مصرع طفلين وإصابة 6 أشخاص في انفجار ضخم بمخزن خردة بفيتنام

لقى طفلان مصرعهما وأصيب 6 أشخاص آخرين فى انفجار كبير بمقاطعة باك نينه شمالى فيتنام صباح اليوم الأربعاء .



ونقلت صحيفة "دان تري" الفيتنامية، فى نبأ بثته على موقعها الإلكتروني، عن سلطات المقاطعة أن الحادث، الذى وقع فى منزل أحد جامعى الخردة فى بلدة فان مون بمنطقة ين فونج، تسبب أيضا فى تدمير منزلين وإلحاق تلفيات بالعديد من المنازل الأخرى داخل دائرة نصف قطرها 500 متر من موقع الانفجار، كما عثر فى مكان الحادث على بعض الرصاص.



يذكر أن العديد من الأسر فى بلدة فان مون تعمل فى جمع ومعالجة الخردة التى تحتوى فى بعض الأحيان على ذخائر غير منفجرة مثل قذائف هاون وألغام ورصاص.



وخلال الحرب الفيتنامية 1965 - 1975، نشرت القوات الأمريكية أكثر من 15 مليون طن من القنابل والألغام وقذائف المدفعية وغيرها من الذخائر فى فيتنام والتى لم ينفجر 10% منها حسبما تحدد.



وكثيرا ما شاهد جامعو الخردة الفيتناميون ذخائر غير منفجرة لمعادن ومتفجرات، فيما يلهو الأطفال الصغار بالذخائر عن طريق كسرها، ما يؤدى إلى مئات الوفيات والإصابات سنويا.