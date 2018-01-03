بطريرك المارون يستعد لزيارة مصر لاستكمال الحوار مع الأزهر

يستعد البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي لزيارة لمصر في 17 و18 يناير الجاري، تلبية لدعوة من شيخ الأزهر أحمد الطيب، بهدف استكمال الحوار الإسلامي المسيحي الذي عقد في مارس العام الماضي في جامع الأزهر في القاهرة، وتمت متابعته في جامعة سيدة اللويزة في مؤتمر ديني حضره كبار الشخصيات الروحية من لبنان ومصر.



وأوضحت وكالة الأنباء المركزية اللبنانية أن الزيارة تهدف إلى إعادة تفعيل الحوار خصوصًا بعد زيارة البطريرك الراعي إلى المملكة العربية السعودية العام الفائت، ونظرًا لتداعيات الحروب التي تؤثر سلبًا على لبنان.



وأكدت الوكالة أن هذه الزيارة ضرورية ومهمة، حيث سيطلع فيها البطريرك الراعي على أوضاع الأقباط بعد ما تعرضوا له من أعمال إرهابية أدت إلى سقوط أعداد لا يستهان بها من بينهم. كما تهدف إلى دعم المسيحيين ووجودهم في الشرق، إضافة إلى تقديم واجب العزاء بالضحايا الذين سقطوا نتيجة هجوم على كنيسة "مار مينا" في منطقة حلوان، جنوب القاهرة.