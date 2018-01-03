مقتل 48 شخصًا في حادث تحطم حافلة ببيرو

لقي ما لا يقل عن 48 شخصا حتفهم إثر سقوط حافلة في منحدر بالقرب من العاصمة البيروفية ليما، حسبما أعلنت الشرطة.



وأضافت الشرطة أنه لم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الحافلة.



ووقع الحادث في منحنى شهير لطريق بانامريكانا نورتى السريع المعروف باسم "منحنى الشيطان" نحو 75 كم شمالي ليما.



وأصيب ستة أشخاص آخرون بينما نقل خمسة أشخاص إلى مستشفى في مدينة كالاو المجاورة.

وقال ناجون إن نحو 55 شخصا كانوا على متن الحافلة.



ونشرت وكالة الأنباء "أجنسيا أندينا" صورا لموقع التحطم على تويتر، وظهرت فيها الحافلة مقلوبة رأسا على عقب ونصفها العلوي محطم.



ويعتقد أن الحادث وقع عندما تعرضت شاحنة تسير في الاتجاه المعاكس لعطل ميكانيكي واصطدمت بالحافلة.