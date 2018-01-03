القاهرة : الأربعاء 03 يناير 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
ads
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 19
07:53 ص

أسعار العملات العربية اليوم.. والريال بـ4.71 جنيه
07:51 ص

أسعار العملات الأجنبية اليوم.. والدولار بـ17.77 جنيه
02:38 م

بالفيديو.. المجمعات الاستهلاكية تطبق قرار «تدوين الأسعار» على السلع
02:05 م

«الإدارى» يقضى بعدم الاختصاص فى نظر دعوى لـ«حل مجلس النواب»
01:46 م

إقامة الصلوات للنزلاء الأقباط في سجن بورسعيد
12:53 م

صديق العريس يقتل شابًّا فى الفيوم للمُجاملة
07:58 ص

موعد مباراة الأهلى والنصر اليوم الثلاثاء
07:50 ص

اليوم.. محاكمة «بديع» و738 آخرين بقضية «فض رابعة»
07:30 ص

«محرقة» سيارات واعتقال 510 أشخاص في ليلة رأس السنة بباريس
01:52 ص

«Jumanji» يحقق إيرادات خيالية بشباك التذاكر العالمي
01:14 ص

قرار بحل مجلس إدارة نادي النصر السعودي
عالم
الأربعاء 03/يناير/2018 - 08:18 ص

الكوريتان يكسران «الجمود» ويعيدان «الدفء» عبر الحدود

كوريا الشمالية والجنوبية
كوريا الشمالية والجنوبية
وكالات
dostor.org/2009835

نقلت تقارير إعلامية كورية جنوبية عن كوريا الشمالية أنها ستعمل على استعادة علاقات التواصل عبر الحدود مع الجارة الجنوبية، في مؤشر على إمكانية تحسن العلاقات بين الجارتين.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مسئول كوري شمالي أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، رحب بدعم سول لعرض السلام الذي تقدم به مؤخرا.

وأوضحت الوكالة أن رئيس الهيئة المعنية بالتعامل مع العلاقات عبر الحدود قال إنه سيتم فتح قناة للحوار بين الجانبين في قرية بانمونجوم الحدودية المشتركة بعد ظهر اليوم.

يأتي ذلك غداة عرض كوريا الجنوبية إجراء محادثات رفيعة المستوى مع كوريا الشمالية لبحث مشاركة الأخيرة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

«محرقة» سيارات واعتقال 510 أشخاص في ليلة رأس السنة بباريس

منذ يومين

الصين تطرح طائرة عسكرية بدون طيار بمعايير فائقة

منذ يومين

شاهد.. آلاف الفرنسيين يحتفلون برأس السنة فى باريس

منذ 3 أيام

الليلة.. الرئيس الإيراني يوجه كلمة للشعب

منذ 3 أيام

زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب وسط اليونان

منذ 5 أيام

وسائل إعلام إسرائيلية: إعلان تفاصيل «صفقة القرن» قريبًا

الآن

السعودية تحاكم مصريا روّج أفكارا «داعشية» وسط الطالبات

ترامب لزعيم كوريا الشمالية: لدى زر نووى أكبر وأقوى

بالصور.. دانا حمدان تستقبل عام 2018 بجلسة تصوير جديدة

بالمستندات.. «البناء والأخشاب» يكشف التوقف المُتعمَّد لشركة طرة الأسمنت

الأكثر قراءة

شاهد.. مفاجأة جديدة حول علاقة عمرو دياب ودينا الشربينى

«بحبح» منافس جديد لـ«أبلة فاهيتا» فى 2018

إيناس عز الدين تخضع لعملية جراحية خطيرة

صور قتلة طلبة الكلية الحربية المنفذ فيهم الإعدام اليوم.. والضحايا

ألبومات الصور

بالصور.. أبطال «طلق صناعى» فى العرض الخاص للفيلم

«الهيئة الوطنية» تعلن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية

محافظ المنيا يفتتح معرض «فى حب مصر» لختام أنشطة التربية الفنية

وزير الزراعة يكرم الفلاحين أصحاب أعلى إنتاجية

نجم الساعة

شاهد.. جميلات القاهرة في 2017

الأكثر قراءة

شاهد.. مفاجأة جديدة حول علاقة عمرو دياب ودينا الشربينى

«بحبح» منافس جديد لـ«أبلة فاهيتا» فى 2018

إيناس عز الدين تخضع لعملية جراحية خطيرة

صور قتلة طلبة الكلية الحربية المنفذ فيهم الإعدام اليوم.. والضحايا

كشكول

جامعة القاهرة تفتح باب الترشح لمنصب عميد معهد الأورام

بالقانون.. "جامعات مصر" تطرد أعضاء تنظيم "إرهابي بدرجة أستاذ"

رئيس جامعة بنها يدعو لمكافحة الفساد والإرهاب بقوافل "تنمية المجتمع"

النائبة ماجدة نصر: مشكلة "كتاب التاريخ" لم تصل البرلمان

أولياء الأمور يحملون "الوزارة" مسئولية أزمة "تاريخ" الثالث الثانوي

منوعات

فنان يرسم لوحات بالبيض (صور)

بالصور.. العالم يسبح فى المياه احتفالا بالعام الجديد

المحارب العربة فى «هوليوود»؟

المثقف

السبت.. «تياترو إسكندرية» يحيى الذكرى الأولى لـ نهاد صليحة

ولاد الكار

وفد «الإذاعيين الأفارقة» يزور أستديو «ممدوح الليثي» بماسبيرو

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الحوت: لا تهمل صحتك

الصحة

أزمات الأمهات تجتاح المملكة المتحدة

الدستور على فيسبوك
ads