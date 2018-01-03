الكوريتان يكسران «الجمود» ويعيدان «الدفء» عبر الحدود

نقلت تقارير إعلامية كورية جنوبية عن كوريا الشمالية أنها ستعمل على استعادة علاقات التواصل عبر الحدود مع الجارة الجنوبية، في مؤشر على إمكانية تحسن العلاقات بين الجارتين.



وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مسئول كوري شمالي أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، رحب بدعم سول لعرض السلام الذي تقدم به مؤخرا.



وأوضحت الوكالة أن رئيس الهيئة المعنية بالتعامل مع العلاقات عبر الحدود قال إنه سيتم فتح قناة للحوار بين الجانبين في قرية بانمونجوم الحدودية المشتركة بعد ظهر اليوم.



يأتي ذلك غداة عرض كوريا الجنوبية إجراء محادثات رفيعة المستوى مع كوريا الشمالية لبحث مشاركة الأخيرة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة.