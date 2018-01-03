القاهرة : الأربعاء 03 يناير 2018
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07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 19
07:53 ص

أسعار العملات العربية اليوم.. والريال بـ4.71 جنيه
07:51 ص

أسعار العملات الأجنبية اليوم.. والدولار بـ17.77 جنيه
02:38 م

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02:05 م

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01:46 م

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07:58 ص

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07:50 ص

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07:30 ص

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01:52 ص

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01:14 ص

قرار بحل مجلس إدارة نادي النصر السعودي
مصر
الأربعاء 03/يناير/2018 - 07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 19

طقس اليوم - صورة
طقس اليوم - صورة أرشيفية
dostor.org/2009834

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل علي معظم الأنحاء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، كما يتكون الصقيع علي المزرعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.

وقالت الهيئة في بيان صادر عنها، أن السحب المنخفضة والمتوسطة ستظهر شمالًا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط علي شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :
الصغرى العظمى
القاهرة 11 19
وسط الدلتا 11 18
الإسكندرية 12 19
بلطيم 12 20
مطروح 12 18
السلوم 08 17
سيوة 08 18
بورسعيد 11 19
دمياط 10 20
العريش 08 20
رفح 07 19
الإسماعيلية 08 20
السويس 09 20
رأس سدر 08 19
نخل 01 17
نويبع 11 21
طابا 11 19
كاترين 04 16
الطور 11 20
شرم الشيخ 14 22
الغردقة 12 22
مرسى علم 11 22
الفيوم 08 19
بني سويف 08 19
المنيا 07 19
أسيوط 05 19
سوهاج 07 20
قنا 08 20
الأقصر 08 21
أسوان 08 21
أبوسمبل 08 21
الوادي الجديد 04 19
شلاتين 15 24
أبو رماد 15 23
راس حدربة 16 22
حلايب 17 21

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